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Вход в Государственный музей А. Пушкина будет бесплатным 6 июня в связи с празднованием дня рождения поэта
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Вход в Государственный музей А. Пушкина будет бесплатным 6 июня в связи с празднованием дня рождения поэта 

Агентство «Москва» 5 июня 2018
Фото: Хамовники
Об этом сообщает пресс-служба музея.
«Музей на ул. Пречистенка и все филиалы в этот день работают бесплатно, в режиме открытых дверей. Вход свободный также на все выставки и концерты», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на Пушкинской площади 6 июня запланирован флешмоб.
«Флешмоб на Пушкинской площади будет проводиться совместно с книжным фестивалем «Красная площадь». Хотим прочитать хором, всей Пушкинской площадью, одно из самых известных лирических посланий А. Пушкина — стихотворение «Я вас любил…». Начало — в 16:45 у памятника А. Пушкину. Нас поддерживают студенты театральных вузов», — пояснили в музее.
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