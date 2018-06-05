Вход в Государственный музей А. Пушкина будет бесплатным 6 июня в связи с празднованием дня рождения поэта

Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Музей на ул. Пречистенка и все филиалы в этот день работают бесплатно, в режиме открытых дверей. Вход свободный также на все выставки и концерты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на Пушкинской площади 6 июня запланирован флешмоб.

«Флешмоб на Пушкинской площади будет проводиться совместно с книжным фестивалем «Красная площадь». Хотим прочитать хором, всей Пушкинской площадью, одно из самых известных лирических посланий А. Пушкина — стихотворение «Я вас любил…». Начало — в 16:45 у памятника А. Пушкину. Нас поддерживают студенты театральных вузов», — пояснили в музее.