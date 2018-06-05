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Куда сходить во время июньских праздников в Москве
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Куда сходить во время июньских праздников в Москве 

FashionTime 5 июня 2018
Фото: FashionTime
3 законных выходных дня! Не тратьте времени зря, сходите в новый ресторан Уиллиама Ламберти, посмотрите новый ромком «Красотка на всю голову» и попробуйте летние блюда в 800°С Contemporary Steak.

НОВЫЙ РЕСТОРАН COCOLAMBERT

Уиллиам Ламберти открыл бистро на Патриарших прудах (ул. Малая Бронная, д. 13) под названием CocoLambert. Атмосфера заведения перенесет вас в Париж, да и кухня здесь французская. Есть классические французские блюда, есть авторские. Например, салат Нисуаз (490 руб.) готовят с печенью трески. Что заказывать? Обратите внимание на следующие позиции в меню: куриный бульон с пармезаном (390 руб.), утиная ножка конфи Provence с кремом из пастернака (760 руб.), бычьи хвосты с соусом из горчицы и пюре из брокколи (860 руб.). Каждый день предлагается «Блюдо дня». Если захотите отпраздновать июньские праздники, то имейте в виду — все коктейли стоят 680 руб.

РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ»

7 июня в прокат выходит ромком «Красотка на всю голову». Главную роль исполнила Эми Шумер. По сюжету, героиня Рене страдает от лишнего веса, но все меняется на одном из занятий сайклингом. Девушка падает с тренажера, и ее самооценка мгновенно летит вверх, теперь Рене уверена, что у нее нет никаких проблем с лишним весом, нет комплексов и вообще, она — красотка. Впрочем, для всех остальных Рене осталось такой, какой и была. Новое восприятие себя позволяет Рене найти работу в модной индустрии, молодого человека и жить той жизнью, о которой мечтают миллионы девушек. Но как долго это продлится?
«Красотка на всю голову» — отличный фильм для дружеских посиделок на злободневную тему, с шутками и моралью. Смотреть обязательно!
Кстати, в фильме также снялись Мишель Уильямс, Наоми Кэмпбелл и Эмили Ратаковски.

Летнее меню в 800°С Contemporary Steak

Шеф-повар ресторана 800°С Contemporary Steak (Большой Патриарший пер., д. 6, стр. 1) добавил в меню летние блюда. Теперь в меню: карпаччо из говядины вагю под соево-имбирным соусом (990 руб.), камчатский краб с фирменным пюре (550 руб.), бургер с крабом и авокадо с лимонно-пикантным соусом (1 200 руб.), окрошка с итальянской мортаделлой (470 руб.), сорбеты с брусникой, клюквой, морошкой и облепихой (по 200 руб.). Кстати, коктейли — «Огуречный мартини», «Мартини личи» и «Беллини» — теперь можно заказать в кувшинах. Наш выбор — «Мартини личи».
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