Фестиваль ландшафтного дизайна Moscow Flower Show

С 29 июня по 8 июля 2018 года в Парке Искусств Музеон пройдет фестиваль садов и цветов. Ландшафтные дизайнеры из 9 стран мира и 10 российских регионов примут участие в конкурсе садов. Ландшафтные дизайнеры из разных городов и стран построят на территории парка сады на тему «Garden Teатр».

На празднике будет организован маркет, детская программа, выставка и мастер-классы.

Полная программа фестиваля доступна на сайте.

Редакция CHIPS journal рекомендует перед посещением детских мест и мероприятий уточнять по телефону часы работы, расписание и стоимость.