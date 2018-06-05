В Москве пройдет фестиваль Silver Mercury

Москве в кинотеатре «Горизонт» 6 и 7 июня состоится одно из самых значимых событий в сфере российского маркетинга — фестиваль Silver Mercury. В рамках мероприятия встретятся крупнейшие рекламисты, топ-менеджеры ведущих PR-агентств, представители СМИ. Вместе они обсудят основные тренды и тенденции рынка маркетинговых коммуникаций, а также поделятся своим успехом и опытом, сообщили Ленте.ру организаторы мероприятия.

В этом году фестиваль состоится в 18-й раз. Ключевой темой, которая объединит в этот раз выступления спикеров, стала связь искусства и маркетинга в различных ее проявлениях: применение digital— и event-инструментов для поддержки роста культурных учреждений, развитие медиафестивалей в России , использование произведений искусства для привлечения аудитории и многое другое.

В этом году в качестве партнера фестивальной программы выступит эксперт в организации масштабных городских событий — компания Bright People, пионер в интеграции визуальных перформансов и театрального контента в семейные фестивали.

В рамках программы Silver Mercury аудитории представится возможность услышать о том, как создаются их любимые фестивали из первых уст. Основатели крупнейших и самых ярких фестивалей страны — Пикник Афиши, Bosco Fresh Festival, Ahmad Tea Festival, VK Fest, Сколково, Усадьба Jazz — соберутся на дискуссионных панелях о фестивальном маркетинге под кураторством экспертов в организации масштабных культурных событий Bright People.

Silver Mercury было подготовлено агентством маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications и исследовательской компанией GFK при содействии основателей крупнейших фестивалей страны — Пикник Афиши, Bosco Fresh Festival, Ahmad Tea Festival, VK Fest, Сколково, Усадьба Jazz и других.