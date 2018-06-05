В Москве пройдет фестиваль Silver Mercury 

В Москве в кинотеатре «Горизонт» 6 и 7 июня состоится одно из самых значимых событий в сфере российского маркетинга — фестиваль Silver Mercury. В рамках мероприятия встретятся крупнейшие рекламисты, топ-менеджеры ведущих PR-агентств, представители СМИ. Вместе они обсудят основные тренды и тенденции рынка маркетинговых коммуникаций, а также поделятся своим успехом и опытом, сообщили Ленте.ру организаторы мероприятия.
В этом году фестиваль состоится в 18-й раз. Ключевой темой, которая объединит в этот раз выступления спикеров, стала связь искусства и маркетинга в различных ее проявлениях: применение digital— и event-инструментов для поддержки роста культурных учреждений, развитие медиафестивалей в России, использование произведений искусства для привлечения аудитории и многое другое.
В этом году в качестве партнера фестивальной программы выступит эксперт в организации масштабных городских событий — компания Bright People, пионер в интеграции визуальных перформансов и театрального контента в семейные фестивали.
В рамках программы Silver Mercury аудитории представится возможность услышать о том, как создаются их любимые фестивали из первых уст. Основатели крупнейших и самых ярких фестивалей страны — Пикник Афиши, Bosco Fresh Festival, Ahmad Tea Festival, VK Fest, Сколково, Усадьба Jazz — соберутся на дискуссионных панелях о фестивальном маркетинге под кураторством экспертов в организации масштабных культурных событий Bright People.
В рамках Silver Mercury запланирована обширная дискуссионная программа, среди тем которой: «Тренды и особенности развития фестивалей музыки и кино» (выступающие: Илья Куснирович — арт-директор Bosco Fresh Festival, Максим Волков — глава компании Volkov Pro, Василий Зоркий — креативный директор Пикник «Афиша»), «Фестиваль, как способ экономического роста города» (Мария Гальперина — генеральный директор компании Bright People, Виктория Рожок — автор проекта «Аллея Романов»), «Rambler & Co представляет проект "Реклама жжет"» (Кирилл Смирнов — директор по развитию бизнеса агентств R.POINT и CINEMA POINT, Михаил Казаков — директор по маркетингу проекта «Поток»), «Креативные и digital-технологии в event-индустрии» (Александр Ус — креативный директор мультимедийной студии «Сила Света», Евгения Лассарь — продюссер музыкального фестиваля Sound Up), «Маркетинг впечатлений — как история бренда становится легендой» (Мария Гальперина — генеральный директор компании Bright People) и многие другие.
Приобрести билеты уже можно на официальном сайте мероприятия.
Silver Mercury было подготовлено агентством маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications и исследовательской компанией GFK при содействии основателей крупнейших фестивалей страны — Пикник Афиши, Bosco Fresh Festival, Ahmad Tea Festival, VK Fest, Сколково, Усадьба Jazz и других.