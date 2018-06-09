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Роспотребнадзор разрешил купаться в озере Большое во Фрязине
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Роспотребнадзор разрешил купаться в озере Большое во Фрязине 

РИАМО 9 июня 2018
Фото: РИАМО
Подмосковное управление Роспотребнадзора выдало санитарное разрешение о соответствии озеру Большое в городе Фрязино, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«На 1 июня 2018 года управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано администрации городского поселения Фрязино санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам на водный объект Озеро Большое в городе Фрязино», — говорится в сообщении.
Кроме того, отобрано на исследования 57 проб воды в зонах рекреации на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Удельный вес проб, не соответствующих по санитарно-химическим показателям составил 28,6%, по микробиологическим — 24,6%. По паразитологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.
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