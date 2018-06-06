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Роспотребнадзор запретил купание во всем Санкт-Петербурге
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Роспотребнадзор запретил купание во всем Санкт-Петербурге 

МедикФорум 32 минуты назад
Фото: МедикФорум
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу закрыло этот город для купания. Взятые в многочисленных водоемах пробы не выдержали испытаний на качество воды. Жителям Санкт-Петербурга, желающим искупаться в это жаркое лето, придётся искать водоёмы где-то за пределами города или воспользоваться городскими бассейнами. Местное управление Роспотребнадзора с начала мая проводит мониторинг состояния качества воды и пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства. В мае питерский Роспотребнадзор взял 46 проб практически от всех водоёмов, которые потенциально могут подойти для купаний. Воду оценивали на микробиологическое и санитарно-химическое соответствие, а также на паразитов. Результаты этого исследования оказались безрадостными. Как сообщается на сайте ведомства, по состоянию на 4 июня все водные акватории Ижоры, все три Суздальских озера, Ольгинский водоем, озеро Разлив, Финский залива, Нева, а также Безымянное озеро не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Не подходит для купания и легендарный Комаровский пляж, расположенный в культовом стародачном месте. В этой связи управление Роспотребнадзора закрывает данные зоны рекреации для купания. Впрочем, жителям Санкт-Петербурга и гостям города всё-таки можно посещать пляжи и принимать солнечные ванны. Отобранные 24 пробы песка показали, что они соответствуют гигиеническим нормативам. Эксперты санитарного ведомства напоминают, что проглатывание воды из названных водоемов увеличивает угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также вирусным гепатитом А и другими опасными болезнями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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