Ещё
В Приморском парке Победы проведут шестой летний фестиваль «О, да! Еда!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Приморском парке Победы проведут шестой летний фестиваль «О, да! Еда!» 

Собака 42 минуты назад
Фото: Собака
21 и 22 июля в Петербурге пройдет Большой летний фестиваль «О, да! Еда». В этом году темой фестиваля стало международное гастрономическое движение — Slow Food. В Петербург также приедет основатель движения Карл Петрини.
Мероприятие пройдет в Приморском парке Победы. Петербуржцы увидят кулинарную сцену, где будет представлен «Театр Вкуса» с мастер-классами известных шеф-поваров Петербурга, а также пройдет серия кулинарных поединков. Помимо этого в первый день фестиваля, 21 июля, гости смогут посетить лекции, посвященные Slow Food.
Во второй день, 22 июля, лекторий переименуется в «Грабли», где петербургские рестораторы расскажут о самых страшных ошибках в ресторанном бизнесе.
Организаторы также проведут несколько мини-событий: фестиваль Солода и Хмели, «Кофе — это он», сырный квест «Плесень» и другие мероприятия.
Более подробную информацию будут публиковать на страницах фестиваля в социальных сетях. Приобрести билеты можно на сайте события, их стоимость составляет 300 рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
13 главных событий фестиваля «Белые ночи в Галерее» В Петербурге появится музей братьев Стругацких Роспотребнадзор: ни в одном из водоемов Петербурга нельзя купаться
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Почему Безруков стал так много пить14
Неожиданные родственные связи звезд
Роли, которые актёры возненавидели
Артисты, которые сыграли отвратительно2
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение