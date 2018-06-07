В Приморском парке Победы проведут шестой летний фестиваль «О, да! Еда!»

21 и 22 июля в Петербурге пройдет Большой летний фестиваль «О, да! Еда». В этом году темой фестиваля стало международное гастрономическое движение — Slow Food. В Петербург также приедет основатель движения Карл Петрини.

Мероприятие пройдет в Приморском парке Победы. Петербуржцы увидят кулинарную сцену, где будет представлен «Театр Вкуса» с мастер-классами известных шеф-поваров Петербурга, а также пройдет серия кулинарных поединков. Помимо этого в первый день фестиваля, 21 июля, гости смогут посетить лекции, посвященные Slow Food.

Во второй день, 22 июля, лекторий переименуется в «Грабли», где петербургские рестораторы расскажут о самых страшных ошибках в ресторанном бизнесе.

Организаторы также проведут несколько мини-событий: фестиваль Солода и Хмели, «Кофе — это он», сырный квест «Плесень» и другие мероприятия.

Более подробную информацию будут публиковать на страницах фестиваля в социальных сетях. Приобрести билеты можно на сайте события, их стоимость составляет 300 рублей.

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