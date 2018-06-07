Ещё
В Питере появится монумент, посвященный учителю
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

В Питере появится монумент, посвященный учителю 

Собака.ru 7 июня 2018
Фото: Собака.ru
Петербургский скульптор Вячеслав Бухаев победил в конкурсе на лучший проект памятника блокадному учителю. Конкурс организовал РГПУ им. Герцена, пишет «Карповка».
Монумент будет представлять собой школьный класс, в центре которого будет стоять учительница. Ее образ вдохновлен картиной Бориса Угарова «Ленинградка. В 1941-м». Скульптурную композицию планируют установить к зиме 2019 года.
Перед учительницей установят девять парт и лавок, на которых высекут письма, фотографии, стихи и фамилии погибших в блокаду ленинградских педагогов. Позади центральной фигуры появится школьная доска, на которой детской рукой будет написано слово «Мама».
Ранее стало известно, что для нового музея блокады, который построит «Студия 44» Никиты Явейна, объявили сбор экспонатов среди петербуржцев. Помимо этого в здании бывшего Левашовского хлебзавода появится второй музей блокады, создание которого курировать будет петербургский историк и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье.
Собака.ru: последние новости
В Петербурге до конца года откроется 13 общественных пространств В Эрмитаже впервые появилась зона отдыха В Петербурге закрывается иммерсивное шоу «Безликие»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой5
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение