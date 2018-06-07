В Питере появится монумент, посвященный учителю

Петербургский скульптор Вячеслав Бухаев победил в конкурсе на лучший проект памятника блокадному учителю. Конкурс организовал РГПУ им. Герцена, пишет «Карповка».

Монумент будет представлять собой школьный класс, в центре которого будет стоять учительница. Ее образ вдохновлен картиной Бориса Угарова «Ленинградка. В 1941-м». Скульптурную композицию планируют установить к зиме 2019 года.

Перед учительницей установят девять парт и лавок, на которых высекут письма, фотографии, стихи и фамилии погибших в блокаду ленинградских педагогов. Позади центральной фигуры появится школьная доска, на которой детской рукой будет написано слово «Мама».