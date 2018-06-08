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Топ-6 путешествий на выходные по цене ужина
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Топ-6 путешествий на выходные по цене ужина 

Passion.ru 8 июня 2018
Фото: Passion.ru
Если вы не представляете свою жизнь без путешествий, но курс валют в последнее время вас не радует, тогда обратите внимание на эти направления, которые, обойдутся вам не дороже похода в ресторан. Думаете, так не бывает? Мы докажем, что отдых может быть ярким вне зависимости от бюджета.

Минск, Беларусь

Стоимость билета:от 2865 рублей
Время в пути:1,5 часа на самолете
Что посмотреть:некоторые думают, что в столице Беларуси, кроме Национальной библиотеки и музеев, смотреть особо нечего, но это не совсем так. Этому городу, конечно, далеко до архитектуры Парижа или Вены, однако тут есть своя особая уютная атмосфера, в которую сложно не влюбиться. Для начала советуем пройтись по широким чистым проспектам и полюбоваться сталинскими зданиями и опрятными домами советской эпохи 60-70-х годов. Обязательно загляните в Михайловский сквер, где установлены необычные скульптуры, созданные Владимиром Жбановым, пройдитесь до Площади Независимости, которую украшает костел Симеона и Елены, дойдите до Троицкого предместья и полюбуйтесь на Свято-Петро-Павловский собор, возведенный в 1612 году. Кстати, здесь сосредоточено большое количество музеев, поэтому культурная программа вам тоже обеспечена.

Будапешт, Венгрия

Стоимость билета:от 3200 рублей
Время в пути:2-2,5 часа на самолете
Что посмотреть:этот город не уступает другим столицам по количеству музеев, архитектурных памятников, красивых площадей и других интересных достопримечательностей. Советуем начать знакомство со столицей Венгрии с посещения Будайской крепости, затем непременно наведаться в Рыбацкий бастион, пройтись вдоль Дуная и полюбоваться знаменитым Будапештским парламентом. Кроме того, здесь можно найти многочисленные термальные источники, оздоровительные центры и лечебницы. Поэтому здоровье вы тоже успеете поправить.

Рига, Латвия

Стоимость билета:от 3750 рублей
Время в пути:13 часов на автобусе
Что посмотреть:многие считают, что Рига — один из самых живописных городов Европы. И если вы оказались в этом городе, то обязательно потрите нос петуха на памятнике Бременским музыкантам в центре Риги — тогда ваше заветное желание непременно исполнится! Кроме того, прогуляйтесь по живописным улицам, полюбуйтесь красивой архитектурой (40% домов в Риге построены в югендстиле), заберитесь на смотровую площадку Церкви Святого Петра, откуда открывается потрясающий вид на реку Даугаву и центр города, а также закажите столик в одном из уютных кафе с открытыми террасами.

Тбилиси, Грузия

Стоимость билета:от 4794 рублей
Время в пути:2,5-3 часа
Что посмотреть:в Грузию в принципе сложно не влюбиться, а уж в колоритный Тбилиси тем более. Пройдитесь по старому городу, прокатитесь по канатной дороге, и откройте для себя потрясающие виды с нескольких смотровых площадок. Обязательно посетите квартал Абанотубани, знаменитый комплексом серных бань. Сразу за ним можно найти ущелье Легвтахеви, пройтись вдоль речки Цавкисисцкали и увидеть живописный водопад прямо в центре Тбилиси. А если вы подниметесь по винтовой лестнице на Ботаническую улицу, то сможете дойти до знаменитой площади Майдан.

Вильнюс, Литва

Стоимость билета:от 5056 рублей
Время в пути:14 часов на поезде
Что посмотреть:Вильнюс не зря называют городом-сказкой или городом-музеем, ведь именно здесь находится большое количество старинных улочек и кварталов, замков и готических соборов, архитектурных памятников эпохи барокко и ренессанса, а также своя неповторимая атмосфера, в которую влюбляешься практически сразу. Добавьте сюда еще уютные кафе и рестораны, вкусную кухню, приветливость местных жителей — вам точно не захочется покидать этот гостеприимный город.

Таллин, Эстония

Стоимость билета:от 5309 рублей
Время в пути:15 часов на поезде
Что посмотреть:прогуляйтесь к Старому городу от главного вокзала через спальные районы и небоскребы Таллин-сити. Полюбуйтесь на Ратушу, водостоки которой оформлены в виде драконов, пройдитесь по площади, посмотрите на «Три сестры», «Три брата» и «Отец и сын» (архитектурные ансамбли средневековых домов), а также загляните в самую старую действующую в Европе аптеку, внутри которой расположен музей. Не пропустите смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на город и найдите замок Тоомпеа, где сейчас работает парламент Эстонии.
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