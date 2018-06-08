Куда сходить в Москве с 8 по 14 июня

News.ru рассказывает о самых важных и интересных событиях столичной жизни

8 июня, пятница

В музее современного искусства «Гараж» уже готовы к Чемпионату мира по футболу — здесь открывается тематическая выставка «Мандраж на диване» одного из самых радикальных современных художников и большого фаната футбола Юргена Теллера . Его работы — намеренный риск и вызов современным идеалам красоты. На экспозиции будут представлены снимки великих футболистов прошлого и настоящего, а также знаменитое фото обнаженного Теллера с мячом на могиле отца, недолюбливавшего футбол и травмировавшего этим мальчика на всю жизнь. Ядром выставки выступает видео с записью матчей сборной Германии на Чемпионате мира и реакцией фотографа на их исход.

9 июня, суббота

Большой летний концерт дают в ГлавClub легенды русского рока «Чиж&Co». Формального повода нет — последняя студийная пластинка группы вышла еще в конце прошлого тысячелетия, но «Чижу» и его поклонникам уже давно не нужны никакие поводы для встречи. В программе грядущего концерта — старые-добрые хиты и неожиданные компиляции, ну и дух буйной юности бонусом.

vk.com/club3000

Тем временем в Крокус Сити Холле на сцену выйдет не менее легендарный Борис Гребенщиков со своей группой «Аквариум». Именно БГ почти 50 лет назад адаптировал эстетику западной музыкальной культуры к особенностям русского языка и до сих пор показывает, насколько универсальна родная речь — на русском он поет и ямайское регги, и ирландские баллады, и, конечно, петербургские романсы. Его концерты — всегда магический ритуал, дарящий всем участвующим ощущение праздника и свободы, и давно уже не нуждаются ни в какой рекламе, даже если музыкант выступает в огромных залах, подобных Крокусу. Так что заботьтесь о билетах заранее.

10 июня, воскресенье

В Государственном Кремлевском дворце в этот вечер дают балет — первый в истории на знаменитое творение В. А. Моцарта «Волшебная флейта». Смелось адаптировать к танцу оперу взял на себя народный артист Андрей Петров , решивший рассказать хореографическим языком историю любви юноши и девушки, которым нужно преодолеть множество препятствий, чтобы наконец оказаться вместе. Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра «Орфей», а главные партии исполняют Ксения Хабинец (Царица Ночи), Егор Мотузов (Принц Тамино), Ирина Аблицова (Памина).

Один из самых узнаваемых рок-музыкантов страны, а также поэт, актер, сценарист, режиссер и шоумен Гарик Сукачев выступит в ГлавClub. Концерт пройдет под вывеской Feelee 30, намекающей на 30-летний юбилей одной из первых российских музыкальных компаний Feelee, где записывался не только Сукачев, но и Борис Гребенщиков, Чайф и Пелагея. Выступать в этот вечер Сукачев будет с неизменным оркестром, а усиливать и без того мощный ансамбль будут Сергей Галанин (СерьГа) и Сергей Воронов (CrossroadZ).

11 июня, понедельник

Многократный лауреат «Золотой маски» Дмитрий Крымов в этот вечер снова ставит тургеневскую «Муму» на сцене Театра Наций.

krymov.org

Хрестоматийного прочтения классического произведения русской прозы ждать не стоит, Крымов и его команда — это всегда современное прочтение, новаторство и нередко провокация. Вот и в «Муму» он снова переиначил Тургенева и превратил его в итальянскую комедию масок дель арте с главной героиней — племянницей актера по имени Муму. Но рассказ режиссер перед спектаклем советует прочитать обязательно — тогда обязательно поймете, что же хотел сказать автор.

12 июня, вторник

В центре столицы устроят масштабный фестиваль «День России. Московское время». Главным местом действия станет Тверская, на два дня (11 и 12 июня) превращенная в пешеходную зону. Установят семь площадок, посвященных разным культурным эпохам прошлого и нынешнего веков: «Время классики» (1900-е годы), «Становление нового государства» (1920-е), «Страна победившего социализма и послевоенные годы» (1930-1940-е), «Оттепель» (1950-1960-е), «Время перемен» (1970-1980-е), «Время новой России» (1990-2000-е) и «Современность» (2010-е). На каждой из площадок москвичей и гостей города ждут спектакли, концерты и танцевальные мастер-классы — от вальса до хип-хопа, а столичные рестораторы предложат более 50 блюд и напитков разных эпох.

Кроме того, на Тверской будут работать семь футбольных кибер-зон FIFA, где все желающие смогут поиграть в футбол на больших экранах. Параллельно будет идти программа «Конные традиции России», в ходе которой воспитанники Кремлевской школы верховой езды покажут сложнейшие трюки на лошадях и будут виртуозно демонстрировать приемы джигитовки. А любители прогулок смогут отправиться на пешеходные экскурсии, чтобы узнать, какие места любил Владимир Маяковский и что не смог вывезти из Москвы Наполеон в 1812 году. Масштабную программу готовят и почти все городские парки, так что дома усидеть точно не получится.

13 июня, среда

Ирина Пегова, Гоголевскую «Женитьбу» ставят в МХТ имени Чехова. По словам режиссера спектакля Игоря Золотовицкого, более актуальной пьесы сегодня нет — уж слишком обесценены понятия любви, верности и заботы. Впрочем, морализаторства не ждите, Золотовицкий — мастер феерии, и гоголевская буффонада удается ему как нельзя лучше, не забывая, впрочем, внушить зрителю правильные, совершенно несовременные и очень романтичные установки. В главных ролях — цвет российской актерской школы: Юрий Стоянов Евгения Добровольская . Не верить невозможно.

14 июня, четверг

Если купить билет на открытие Чемпионата мира по футболу не удалось, но хочется «стадионной» атмосферы, отправляйтесь смотреть трансляцию в хороший паб или ресторан. Экраны есть почти в каждом заведении, но некоторые подготовились получше, и будут предлагать специальное FIFA-меню.

Например, шеф-повар ресторана «Рыба мечты» будет готовить специальные авторские блюда и закуски из дикой рыбы и морепродуктов. В меню сочные бургеры с крабом, ассорти из рыбы и даже попкорн с креветкой. А 15 экранов по всему периметру ресторана вкупе с качественным звуком обещают подарить настоящий эффект присутствия на матче.

В ресторане Carne Vino начинают серию «мясных» мастер-классов. На первом, Tenderloin, научат готовить нежную говяжью вырезку. В программе сразу три варианта того, что можно сделать с вырезкой: тар-тар или карпаччо, салат с жженым ростбифом и, разумеется, знаменитая говядина «Веллингтон». Все приготовленное можно будет съесть и запить правильным красным вином, или забрать с собой.