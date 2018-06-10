Неформальный гид по Петербургу для москвичей

Вышла новая версия неформального гида по Петербургу для москвичей.

Так, в список мест, обязательных к посещению, вошел Порт «Севкабель» (о том, чем заняться в пространстве этим летом читайте здесь).

Не обошли авторы гида стороной и манеру одеваться: «Скорее всего вы будете выделяться из толпы своей аккуратностью и нарядами. Это нормально. В Петербурге люди живут близко друг к другу и давно. В процессе соприкосновений за десятки лет потребность наряжаться пропадает. За шмотки не спросят, патч можно не отстегивать, но лучше все-таки отстегивать».

Среди культурных достопримечательнойстей — традионно Главный штаб Эрмитажа , Русский музей и Мраморный дворец. Особенно выделили Музей Арктики и Антарктики обязателен, а музей Фаберже назвали обязательным к посещению для москвичей. Манеж назвали "местом силы".

В материале также рассказывают о том, где можно поесть хинкали, а также лучшую паназиатскую и сербскую кухню. Жителям столицы, приезжающим в Петербург, также советуют, в каких магазинах ночью можно купить алкоголь и в каких местах может быть небезопасно, а также рассказывают о борделях и кладбищах.