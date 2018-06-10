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Неформальный гид по Петербургу для москвичей
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Неформальный гид по Петербургу для москвичей 

Собака.ru 10 июня 2018
Фото: Собака
Вышла новая версия неформального гида по Петербургу для москвичей.
Так, в список мест, обязательных к посещению, вошел Порт «Севкабель» (о том, чем заняться в пространстве этим летом читайте здесь).
Не обошли авторы гида стороной и манеру одеваться: «Скорее всего вы будете выделяться из толпы своей аккуратностью и нарядами. Это нормально. В Петербурге люди живут близко друг к другу и давно. В процессе соприкосновений за десятки лет потребность наряжаться пропадает. За шмотки не спросят, патч можно не отстегивать, но лучше все-таки отстегивать».
Среди культурных достопримечательнойстей — традионно Главный штаб Эрмитажа, Русский музей и Мраморный дворец. Особенно выделили Музей Арктики и Антарктики обязателен, а музей Фаберже назвали обязательным к посещению для москвичей. Манеж назвали "местом силы".
В материале также рассказывают о том, где можно поесть хинкали, а также лучшую паназиатскую и сербскую кухню. Жителям столицы, приезжающим в Петербург, также советуют, в каких магазинах ночью можно купить алкоголь и в каких местах может быть небезопасно, а также рассказывают о борделях и кладбищах.
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