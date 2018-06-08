Самые интересные события предстоящего уикенда

Эти выходные стоит назвать не иначе как долгожданными. Потому что именно в эти дни наконец произойдет то, чего так долго ждали месяцами. Во-первых, в прокат вышел фильм «Лето» Кирилла Серебренникова . Во вторых, стартует музыкальный фестиваль «Дикая мята», а в третьих — открылась крупная выставка знаменитого и загадочного Бэнкси.

Фильм «Лето»

Долгожданный фильм режиссера Кирилла Серебренникова, который тот смонтировал, находясь под домашним арестом, наконец выходит в широкий прокат. Это картина о молодом Викторе Цое , его взаимоотношениях с лидером «Зоопарка» Майком Науменко и его женой Натальей, а также о ленинградском рок-клубе восьмидесятых. Роль Науменко в фильме исполнил Рома Зверь, а Цоя — корейский актер Тео Ли.

Фильм «Знаешь, мама, где я был?»

Грузинский режиссер Лео Габриадзе снял анимационно-документальный фильм по рассказам и рисункам своего отца, сценариста и знаменитого кукольника Резо Габриадзе

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Это картина о памяти, детстве, когда ничего не страшно и все волшебно, деревья большие, а ты совсем маленький. И самой красивой женщине Кутаиси можно написать письмо.

Фестиваль «Дикая мята»

В субботу, 9 июня, в Подмосковье стартует фестиваль «Дикая мята». Хедлайнером в этом году станет Земфира (а учитывая редкость ее концертов, фестиваль ну никак нельзя пропускать). Также выступят группы Milky Chance, Mgzavrebi, Brainstrorm, а также «25/17», The Hatters, «Браво», Муджус и многие другие. Фестиваль продлится до 11 июня, стоимость билета на один день — 2500 рублей, на два — 3800, а на три — 4500. Парковка и место под палатку оплачиваются отдельно, 1500 и 1200 рублей соответственно.

Концерт Franz Ferdinand

Если вы по какой-то причине не поехали на «Дикую мяту», то стоит заглянуть 9 июня на концерт группы Franz Ferdinand. Звезды твоих старших классов приехали в Москву в рамках мирового тура. На концерте в Adrenaline Stadium Franz Ferdinand исполнят песни с нового альбома под названием «Always Ascending».

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Это уже пятый студийный альбом шотландской рок-группы. Начало концерта — в 20:00, стоимость билетов от 3000 рублей.

Спектакль «Remote Mosсow»

“Remote Mosсow” — это, скорее, аудиопутешествие. Иммерсивный спектакль поставил режиссер Штефан Кеги, один из участников, сооснователей и соавторов театральной немецко-швейцарской команды Rimini Protokoll. Как и на любом иммерсивном спектакле, будет много неожиданного. Начнем с того, что зрители встречаются на кладбище, надевают наушники и отправляются гулять по городу, а направляет их компьютерный голос… Спектакль будет идти все выходные, присоединиться к нему можно 9 июня в 19:30 и 10 июня в 12:00 по адресу Сущевский вал, 19. Стоимость билетов — от 1500 до 2000 рублей.

Выставка Banksy

В ЦДХ открылась выставка самой загадочной фигуры стрит-арта, художника, режиссера и политактивиста Бэнкси. До сих пор неизвестны ни его настоящий возраст, ни имя. Возможно, его зовут Робин, а может, и Роберт, или даже Пол. Фильм Бэнкси «Выход через сувенирную лавку» номинировался на «Оскар», но по красной дорожке он прошел инкогнито. Его граффити продаются на аукционах за миллионы долларов, а сам он однажды продал их на улице прохожим за 60 баксов, не раскрыв себя. На выставке будет представлено 100 свидетельств о художнике: фотографии, объекты, принты и видео. Стоимость входного билета — от 550 рублей.

Выставка «Архитектура стадионов. От авангарда к современности»

В преддверии чемпионата мира по футболу в Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка о том, как строились и проектировались различные стадионы. В экспозиции представлена эволюция спортивных сооружений — от стадионов с двумя игровыми полями и легкоатлетических арен до многофункциональных комплексов.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Зрители смогут увидеть чертежи и фотографии стадиона «Динамо», олимпийский комплекс «Лужники», спортивные арены в Ереване, Минске, Киеве и других крупных городах. Отдельное место займут совсем новые проекты — недавно построенные стадионы к чемпионату в 11 городах России, где пройдут игры. Стоимость билета — 250 рублей.