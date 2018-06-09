Выставка русских народных костюмов откроется в Щаповском 

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Выставка русских народных костюмов откроется для посетителей Музея истории усадьбы Александрово-Щапово. Экспозицию можно будет посмотреть с 13 июня.
— Гости познакомятся с экспонатами из собрания коллекционера Елены Бунаковой. Выставка посвящена истории русского народного костюма и национальным традициям в одежде. Наши специалисты проведут экскурсии и ответят посетителям на интересующие вопросы, — поделилась заместитель директора по научной работе Музея истории усадьбы Александрово-Щапово Лада Платонова.
Сотрудница музея отметила, что открытие экспозиции приурочено к празднованию Дня России.