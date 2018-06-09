Ещё
Выставка русских народных костюмов откроется в Щаповском
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Выставка русских народных костюмов откроется в Щаповском 

Префектура ТиНАО города Москвы 9 июня 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Выставка русских народных костюмов откроется для посетителей Музея истории усадьбы Александрово-Щапово. Экспозицию можно будет посмотреть с 13 июня.
— Гости познакомятся с экспонатами из собрания коллекционера Елены Бунаковой. Выставка посвящена истории русского народного костюма и национальным традициям в одежде. Наши специалисты проведут экскурсии и ответят посетителям на интересующие вопросы, — поделилась заместитель директора по научной работе Музея истории усадьбы Александрово-Щапово Лада Платонова.
Сотрудница музея отметила, что открытие экспозиции приурочено к празднованию Дня России.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
День семьи, любви и верности отметили в Первомайском Выставку «Вечный свет Маяковского» откроют в Троицке Выставка русских костюмов открылась в Музее истории усадьбы Щапово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой8
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение