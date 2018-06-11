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Шнуров и Боярская могут стать самыми знаменитыми в Петербурге
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Шнуров и Боярская могут стать самыми знаменитыми в Петербурге 

Свободная пресса 38 минут назад
Церемония вручения тринадцатой ежегодной премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится 14 июня в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Организаторы называют эту премию «единственной, которая фиксирует все новое, что происходит в городе».
Голосование за самых знаменитых людей Петербурга будет остановлено на сайте top50.sobaka.ru за день до начала церемонии — вечером 13 июня, когда и станут понятны имена победителей в десяти номинациях.
Среди номинантов премии в этом году — ректор Академии художеств Семен Михайловский, музыканты Сергей Шнуров и Кирилл Иванов, режиссер Кантемир Балагов, актрисы Елизавета Боярская и Аглая Тарасова, писатель Ксения Букша и многие другие.
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