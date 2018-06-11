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Музей Победы проведет бесплатные мастер-классы на ежегодном фестивале
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Музей Победы проведет бесплатные мастер-классы на ежегодном фестивале 

Москва меняется 11 июня 2018
Фото: Москва меняется
11 и 12 июня Музей Победы приглашает детей и их родителей на фестиваль «Самоварфест». Здесь музей представит свои самые популярные мастер-классы — «Мы пишем историю» и «Что у солдата в вещмешке». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Во время интерактивных занятий гости фестиваля узнают об оружии времен Великой Отечественной войны и о быте красноармейцев.
Все мастер-классы — бесплатны!
Кроме того, желающие смогут бесплатно сделать эффектные фотографии в военной форме и с пулеметом «Максим», узнают об экскурсионных программах музея и о детско-юношеском клубе «Лето Побед».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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