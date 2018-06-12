Похорони меня заживо

В конце мая японцы, забитые татуировками в стиле якудза, прошлись по улицам Токио в нижнем белье во время фестиваля Сандзя-мацури. Впрочем, необычные фестивали проводят не только в Азии, но и в Европе. «Лента.ру» вспомнила самые яркие из них.

Убить помидором

Одиннадцать утра. С городской ратуши запускается петарда. На улицы въезжают грузовики, доверху загруженные тоннами спелых помидоров. Жители испанского Буньоля наперегонки бросаются к рассыпанным по площади красным «боеприпасам», чтобы запустить одним из них в соседа. Начинается долгожданная «Томатина» — двухчасовая битва, которая превращает городок вместе с его обитателями в помидорное месиво. Задача участников — пробежать под градом томатов и обстрелять ими любого, кто попадется на глаза. На время битвы владельцы ресторанов и кафе закрывают свои заведения и устанавливают на дверях и окнах защитные пластиковые панели. Жители и туристы (даже те из них, кто не участвует в боях) выходят из дома в самой старой одежде: не запачкаться в этот день невозможно, даже если не заходить в центр города.

Первая «Томатина» случилась в 1945 году, когда буньольцы мирно праздновали окончание лета. Внезапно группа веселящихся друзей опрокинула чужой грузовик вместе с водителем. Выбравшись из фуры, мужчина накинулся на обидчиков, и завязалась потасовка. Дело происходило около рядов с овощами: в ход сразу пошли помидоры. Дерущихся разняли, лавочники получили возмещение за испорченные продукты, а через год друзья пришли на то же место уже со своими помидорами, чтобы ради шутки повторить битву. Несмотря на запреты властей, с каждым годом в помидорных стычках принимало участие все больше жителей Буньоля. К 1950 году полиция сдалась и перестала мешать баталиям.

В наши дни празднование «Томатины» проходит в конце августа (в 2018 году — 29 августа) в Буньоле и заканчивается всеобщим купанием в бассейне с томатным соком.

Стать свиньей

Ранним августовским утром на импровизированную сельскую сцену выходит француз в костюме свиньи, ложится на пол, расстегивает пуговицы на животе и достает оттуда игрушечного поросенка. Все это сопровождается воплями, которые издают животные при родах. Жюри строгим взглядом оценивает наряд участника, его актерское мастерство и взятую голосом высоту. Это странное действо — всего лишь часть фестиваля La Pourcailhade в коммуне Три-сюр-Баиз во Франции.

Участники состязаются в трех видах соревнований: лучший костюм, лучший Cri do Cochon («крик свиньи») и поросячьи бега. Во время первого из них люди наряжаются самыми изощренными способами, чтобы максимально походить на свиней. Во втором конкурсе поднимаются на сцену и воспроизводят всевозможные звуки, издаваемые свиньями в разные периоды жизни: от спаривания до родов. В третьем, самом, пожалуй, невинном, маленькие поросята наперегонки несутся по беговым дорожкам. После конкурса беззаботные французы танцуют, поют, выпивают и просто радуются жизни в розовых костюмах.

Впервые фестиваль свиней проводился в 1975 году организацией La Confrérie du Cochon («Братство свиней»). Его празднование было временно приостановлено, однако 12 августа 2018 года любой желающий сможет вновь посетить состязание.

Восстать из мертвых

Июльским днем в 10 утра возле католической церкви Сан-Хосе собирается толпа испанцев в черных одеяниях. На их лицах скорбь, а в руках — носовые платки. Все горожане замерли в ожидании траурной процессии. Наконец, из-за угла выносят гробы. Но вместо мертвецов там лежат живые люди. Толпа ликует, скорбное настроение сменяется улыбками, платки подбрасываются в воздух.

Главными героями фестиваля Святой Марфы в регионе Галисия становятся счастливчики, которые оказались на волоске от смерти, но сумели выжить. В гроб ложится каждый, кто перенес смертельную болезнь или несчастный случай: аварию, сорвался со скалы или едва не захлебнулся в море. Так испанцы, которые за последние 12 месяцев умудрились перехитрить саму смерть, благодарят судьбу и богов за второй шанс.

К полудню скорбный кортеж во главе с фигурой Святой Марфы, которую Иисус воскресил из мертвых, достигает здания крошечной церкви, и покойников-самозванцев торжественно вносят внутрь. Начинается праздничная месса. После службы фигуру относят на кладбище, а толпа принимается праздновать: выжившие рассказывают истории о чудесном спасении, катаются в гробах, пьют вино, танцуют и запускают фейерверки. В общем, всем своим видом показывают смерти, что их время еще не пришло. По-испански фестиваль живых мертвецов называется Fiesta de Santa Marta de Ribarteme и проходит 29 июля в городе Ас-Невес.

Сцепиться подошвами

Вдоволь навеселившись привычными способами, гости одного из баров английского Дербишира решили развлечься по-новому: мужчины устроили рестлинг. Но только в этом рестлинге вместо рук в дело пошли ноги. Под одобряющий хохот болельщиков силачи сцепились ступнями, чтобы помериться силами ножных мышц.

Состязание настолько воодушевило участников, что они даже попытались включить его в программу Олимпийских игр. Несмотря на то что заявку отклонили, World Toe Wrestling Championship стал ежегодным соревнованием и проходит в Ашбурне, Великобритания. В этом году битва состоится 22 июня в семь вечера.

Правила ножного рестлинга просты. Перед началом битвы участники разуваются, причем в знак уважения борцы снимают обувь и носки соперника. Затем, плотно обхватившись стопами и сплетя пальцы определенным образом, соперники начинают борьбу. Один из них должен повалить стопу другого на пол и удержать ее в таком положении в течение трех секунд. Схватка проходит в три этапа: в первом и последнем играет правая нога, а во втором — левая. Выигрывает тот, кто одержал победу в двух кругах из трех.

Сигануть через младенца

В испанской деревне Кастрильо де Мурсия, население которой всего 500 жителей, верующие родители избрали весьма необычный способ крещения своих новорожденных. Празднично одетых младенцев, которые родились за последний год, рядами выкладывают на матрасах прямо посреди улицы. На них движется толпа переодетых в чертей мужчин в красных и желтых костюмах и модных кроссовках. Они размахивают кнутами и лупят по ногам всех, кто, по их мнению, недостаточно праведен. Достигнув цели, «черти» перепрыгивают через младенцев, тем самым очищая их от первородного греха.

Прыжки через детей, или El Salto del Colacho, проводятся ежегодно с 1620 года. Католическая церковь много лет борется с организаторами обряда, но все усилия безуспешны: жители деревни не только хранят свою традицию, но и каждый год придумывают новые мероприятия. Сегодня El Salto del Colacho превратился в целый фестиваль. В этом году «прыжок дьявола» пройдет 3 июня с шести до восьми вечера и продолжится народными гуляньями с вином, музыкой и танцами. По словам местных жителей, ни один ребенок еще ни разу не пострадал.

Воспользоваться чужой женой

Солнечным июльским днем финский городок Сонкаярви наводняют толпы нарядных парочек. Под аплодисменты толпы мужчины берут своих избранниц на руки. Начинается чемпионат по ношению жен. Правила здесь максимально просты: берешь жену, свою или соседа, закидываешь ее на плечо и бежишь через всевозможные препятствия к финишу.

Даму можно тащить на себе несколькими способами, но один из самых популярных — эстонский, когда ноги у нее наверху, а голова свисает вниз. Вдобавок, весить избранница должна не менее 49 килограммов, иначе строгие судьи повесят сверху рюкзак с дополнительным весом. Кстати, килограммы играют важную роль и в церемонии награждения, ведь главный приз — пиво: победитель получает его столько же, сколько весит партнерша.

Легенда гласит, что впервые обычай ношения жен появился в Финляндии в конце XIX века. Якобы жил-был воришка по имени Рово-Ронкайнен, который со своими соплеменниками-бандитами грабил поселки. Но уносили они не только богатства, но и чужих жен в придачу. Говорят, что разбойники насильно женили на себе бедных женщин. К счастью, современные соревнования по ношению жен совершенно безобидны: потаскал чужую жену ради выгоды и вернул. Сами финны называют чемпионат Eukonkanto и проводят его каждое лето с 1992 года. В 2018-м игры начнутся 6 июля в 7 утра и закончатся в 10 вечера.

Пропитаться вином

Колонна одетых в белоснежные одежды в 7 утра появляется на улице испанского городка и начинает движение в сторону скал — молиться. В руках идущих — всевозможные сосуды, до краев наполненные красным вином. Во главе шествия — мэр города. Добравшись до места — скал Билибио в семи километрах от испанского города Аро — участники винного фестиваля Batalla de Vino служат торжественную мессу в честь своего покровителя святого Сан-Педро, после чего стартует всеобщее веселье. Несколько часов подряд люди выливают друг на друга десятки тысяч литров местной красной риохи. Одежда и обувь насквозь пропитаны вином, однако все счастливы. Когда же испанцы устают от винной битвы, то усаживаются вокруг специально разожженных костров и наслаждаются закусками тапас, запивая их все той же риохой.

К полудню все покидают поле боя и возвращаются в Аро, где праздник, сопровождаемый корридой на городской арене, продолжается уже на площади Пласа-де-ла-Пас. Считается, что Batalla de Vino возникла из-за спора между Аро и соседним Миранда де Эбро по поводу принадлежности расположенной между городками горы. Винная битва проходит ежегодно в День святого Сан-Педро — 29 июня.

Переломать кости ради сыра

С самого утра на вершине британского холма Купер толпятся разгоряченные люди с головкой сыра в руках — одной на всех. Через несколько мгновений прогремит сигнал старта, и все они вперемешку покатятся с горы, ломая себе руки, ноги и шеи. Так выглядит суровая Куперсхилдская сырная гонка — часть ежегодного праздника весны, которую англичане проводят уже более 200 лет. По одной из версий, забавное соревнование появилось благодаря языческому обряду в честь прихода весны. Только раньше вместо сыра с горы бросали горящие пучки хвороста.

Победителем становится тот, кто первым пересечет финишную прямую и схватит головку сыра Глостер (Глостер — традиционный английский сорт полутвердого сыра из непастеризованного молока). Она и достается ему в качестве приза.

У подножия холма Купер всегда дежурит бригада скорой помощи: ежегодно десятки участников и зрителей калечатся на фестивале. Однако травмы англичан не останавливают. Максимум, на что они согласились, — небольшое смягчение правил: раньше сырная головка весила 18 килограммов, а сейчас — всего пять. Соревнование называется Cooper's Hill Cheese Rolling и проходит ежегодно в последний понедельник мая недалеко от английского города Глостер.