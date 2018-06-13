В Петербурге по неизвестной причине отменили салют в честь Дня России

В Петербурге не стали давать салют в честь Дня России, сообщает Мойка78. Пиротехническое шоу, которое должно было состояться 12 июня, отменили по неизвестной причине.

Незадолго до предполагаемого начала салюта сотрудники правоохранительных органов предупредили по громкой связи, что фейерверка не будет. Большинство собравшихся в центре города петербуржцев не услышали объявления и продолжали ждать салют, стоя на мостах.

Лишь спустя некоторое время жители Северной столицы поняли, что эффектно завершения праздника не будет, и разошлись по домам.

Напомним, 12 июня на Дворцовой площади прошел праздничный концерт, а в Александровском саду открылся фестиваль цветов, посвященный 315-летию Петербурга.