Концерты военных песен пройдут в столичных парках

В четырех московских парках пройдут концерты военных песен 22 июня в рамках акции «Парки поют». Профессиональные хоры исполнят такие композиции, как «День Победы», «Катюша» и «На безымянной высоте». Об этом сообщила пресс‐служба столичной мэрии.

Москвичи смогут послушать хористов в Бабушкинском парке, саду имени Баумана, парке «Красная Пресня», а также в усадьбе Воронцово. Музыканты исполнят такие песни, как «Журавли», «22 июня ровно в 4 часа», «Пилоты» из фильма «Небесный тихоход», «Здесь птицы не поют» из киноленты «Белорусский вокзал».

Сбор гостей начнется во всех парках в 15:00. Через час минутой молчания почтят память погибших во время Великой Отечественной войны. После этого победители детского городского конкурса «Мое Отечество» прочтут стихи о войне. Сами выступления хористов начнутся в 16:15.

После основной части программы концерта посетители смогут присоединиться к профессиональным хорам и спеть вместе с ними популярные военные композиции.

«Акция «Парки поют» — это своеобразные открытые уроки хорового пения, во время которых любой желающий может исполнить популярные и любимые в народе композиции», — пояснили в Мосгорпарке.