Скачки «Гран-При Радио Monte Carlo»

16 июня радио «Monte Carlo» представит, пожалуй, главное событие светской Москвы — легендарные Скачки «Гран-При Радио Monte Carlo». За время своего существования Скачки по праву завоевали статус одного из самых утонченных и шикарных событий летнего сезона. Уже в пятнадцатый раз радио «Monte Carlo» подарит гостям праздник элегантности и шика, поразит столичный бомонд изысканным приемом.

Светский раут соберет на одном из старейших ипподромов Европы представителей российской элиты — актеров, музыкантов, политиков и бизнесменов, спортсменов и светских персон. Гости окунутся в теплую атмосферу классического светского события.

Любителей самих состязаний ожидает множество заездов в различных категориях: гладкие скачки на различные дистанции, конкур, барьерная скачка и скачки в упряжке. Кроме того, лучшие наездники поборются за специальный приз « Русского Радио ». Но главным спортивным событием станет, конечно же, забег за «Гран-при Радио Монте Карло», победитель которого получит уникальный кубок, изготовленный в мастерских английского ювелирного дома Garrard в Лондоне.

Елена Север. Важной чертой мероприятия является строгий дресс-код. Дамы внимательно подбирают наряды и, особенно тщательно, изысканную шляпку — отличительную черту скачек, которая становится главной изюминкой их образа. Официальным лицом скачек в этом году стала певица, актриса и телеведущая

По сложившейся традиции, в конце мероприятия будет объявлена самая стильная гостья «Гран-При Радио Monte Carlo», которая получит от организаторов и партнеров эксклюзивные подарки, а также будет выбрана самая элегантная пара. Настоящим сюрпризом станет выступление специально приглашенной гостьи — Софи Элис-Бэкстор.

Скачки «Гран-При Радио Monte Carlo» — это яркое событие становится очередным поводом для звёздных гостей предстать во всем великолепии перед объективами фото и видеокамер, а для прессы — украсить телеэфиры и страницы изданий эксклюзивными светскими репортажами.