Сценарий на уикенд 

После непродолжительной рабочей недели отдыхать еще приятней, тем более, что со стартом Чемпионата мира по футболу 2018 на главных столичных событиях стало заметно оживленнее.
В предстоящий уикенд нас ждет выступление одного из лучших ди-джей дуэтов мира, уникальная выставка с подлинными письмами Ван Гога и действительно захватывающие кинопремьеры.
Идем в кино
«Суперсемейка 2» и ее бытовые проблемы
Самый ожидаемый мультфильм этого года — продолжение геройских приключений Суперсемейки — выходит в широкий прокат уже на этой неделе. Со времени выхода первой части прошло более 14 лет. Связывают большой перерыв с ответственным подходом режиссера Брэда Бёрда к созданию картины.
Как видно уже сейчас — старания не были напрасными. Сценарий и общая работа вызывает восторг киноэкспертов. В первую очередь отмечают качественный сценарий. Сюжет стремиться показать фантастический жанр мультфильма на необычном фоне бытовых тем.
Миссис Исключительной выпадает шанс сделать головокружительную карьеру на телеэкране, в отличие от Мистера Исключительного, которого все чаще оставляют сидеть дома с детьми. И здесь уже встает вопрос: справиться ли он со своими обязанностями или тяга к приключениям возьмет верх? Узнаешь уже в кинотеатре.
Страшное русское «Фото на память»
Тот самый случай, когда фотография получилась настолько страшной, что может даже убить…
Такими сюжетными идеями в этот уикенд попытается напугать зрителя перспективный российский хоррор «Фото на память». Почему перспективный? Картина поедет на престижный Международный кинофестиваль в Каталонии и, возможно, заберет награды за лучшую режиссуру и лучший сценарий.
В самом фильме рассказывается о группе молодых ребят, которые останавливаются в старом доме и натыкаются на странный фотоаппарат. Тут-то и начинаются проблемы, а компания втягивается в череду страшных и загадочных событий.
Интригующее «Дело Собчака»
Лента, представленная на недавнем закрытии фестиваля «Кинотавр» стартовала в прокате символично и громко — 12 июня в День России.
Фильм «Дело Собчака» рассказывает историю последних дней жизни первого мэра Санкт-Петербурга и приближенного Владимира Путина Анатолия Собчака. Режиссером картины стала журналистка Вера Кричевская. Ксения Анатольевна отвечала за сценарий документального кино.
Девушки со своей командой попытались ответить на все вопросы, который оставил после своего ухода жизни Собчак. В поисках истины Ксения даже брала интервью у президента и других политических деятелей.
Выходим в свет
«Футбольный концерт» Axwell /\ Ingrosso
Шведский дуэт, под авторством которого вышли легендарные треки On My Way, Something New, Sun Is Shining (срочно гугли, если забыла мелодии) наконец выступят 15 июня в столице. Ребята — одни из ведущих мировых ди-джеев, которые входят в Топ-100 музыкальных артистов, выпускающих электронную музыку. При этом в рейтинге в прошлом году они находились на первом месте, а в 2016 — на шестом!
Организаторы мероприятия обещают захватывающее шоу и намекают, что Axwell /\ Ingrosso знают особый ритм, который буквально действует на сознание и подает сигнал «двигаться» прямо в мозг!
Концерт пройдет в Adrenalin Stadium и станет громким музыкальным событием, которое пройдет в рамах фестиваля приуроченного к Чемпионату мира по футболу 2018 Music.Football Moscow.
Секреты переписки Ван Гога на выставке «Ван Гог. Письма к Тео»
Непродолжительная творческая жизнь Винтсента Ван Гога длится с 27 до 37 лет — время, которое распадается на два больших периода — голландский и французский. Все эти 10 лет творец в переписке беседует со своим братом Тео, и настолько откровенно разговаривает с ним, что общение превращается не просто в диалог с адресатом, но также и с самим собой, Богом и миром.
Это настоящий «крик боли художника», который можно будет послушать на специальной выставке в центре Artplay c 16 июня в профессиональной озвучке Василия Уткина.
По ресторанам
YURA. Это космос
Скрасить уикенд предлагаем модными фотокартачками в Instagram с пометкой первопроходца в новом ресторане YURA, который на этой неделе открылся в знаменитом отеле «СтандАрт». С видом на Пушкинскую площадь здесь можно отведать блюда шеф-повара Марка Станеценко. Он, придерживаясь принципов направления slow-food, играет на сочетании оригинальных текстур и вкусов.
Соответственно названию заведения и местному девизу «YURA. Это космос» в работе Марк вдохновлялся рецептами, собранными Юрием Гагариным во время его многочисленных путешествий по миру. А особенную космическую атмосферу создает интерьер ресторана в стиле ретрофутуризма.
День рождение «На Мосфильмовской» с игристым и ди-джеем
Семейный ресторан «На Мосфильмовской» 15 июня празднует своей день рождения, и собирается провести его так грандиозно, что будет дарить всем гостям бокал игристого и фирменный капкейк от шефа. Кроме того, на веранде установят большую лодку, куда на лед выложат японские устрицы.
В культурной программе ожидается розыгрыш призов — депозитная карта номиналом в 10 000 рублей и специальное предложение от партнера мероприятия — салона красоты. Все это будет сопровождаться зажигательными миксами приглашенного ди-джея и непринужденной обстановкой заведения.
Безглютеновые «хачапурЫ» на улицах Москвы
За окном середина июня и призывать худеть к лету и следить за своей фигурой уже поздно, однако, сеть ресторанов «Хачапурия» не боится рисковать. Местный шеф-повар Григорий Менешян предлагает своим гостям модную новинку — выпечку с сыром сулугуни и яйцом без глютена!
Интересно, как бы оценили в Грузии такой подход, но, уверены, в Москве поклонники подобного лакомства точно найдутся. И чтобы показать разницу с традиционным блюдом, здесь новинку называют «хачапурЫ».
Кроме традиционной начинки, можно заказать «хачапурЫ» со шпинатом, с сыром и картошкой и просто с картошкой. Все без глютена и приготовлено в печи.