Сценарий на уикенд

После непродолжительной рабочей недели отдыхать еще приятней, тем более, что со стартом Чемпионата мира по футболу 2018 на главных столичных событиях стало заметно оживленнее.

В предстоящий уикенд нас ждет выступление одного из лучших ди-джей дуэтов мира, уникальная выставка с подлинными письмами Ван Гога и действительно захватывающие кинопремьеры.

Идем в кино

«Суперсемейка 2» и ее бытовые проблемы

Самый ожидаемый мультфильм этого года — продолжение геройских приключений Суперсемейки — выходит в широкий прокат уже на этой неделе. Со времени выхода первой части прошло более 14 лет. Связывают большой перерыв с ответственным подходом режиссера Брэда Бёрда к созданию картины.

Как видно уже сейчас — старания не были напрасными. Сценарий и общая работа вызывает восторг киноэкспертов. В первую очередь отмечают качественный сценарий. Сюжет стремиться показать фантастический жанр мультфильма на необычном фоне бытовых тем.

Миссис Исключительной выпадает шанс сделать головокружительную карьеру на телеэкране, в отличие от Мистера Исключительного, которого все чаще оставляют сидеть дома с детьми. И здесь уже встает вопрос: справиться ли он со своими обязанностями или тяга к приключениям возьмет верх? Узнаешь уже в кинотеатре.

Страшное русское «Фото на память»

Тот самый случай, когда фотография получилась настолько страшной, что может даже убить…

Такими сюжетными идеями в этот уикенд попытается напугать зрителя перспективный российский хоррор «Фото на память». Почему перспективный? Картина поедет на престижный Международный кинофестиваль в Каталонии и, возможно, заберет награды за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

В самом фильме рассказывается о группе молодых ребят, которые останавливаются в старом доме и натыкаются на странный фотоаппарат. Тут-то и начинаются проблемы, а компания втягивается в череду страшных и загадочных событий.

Интригующее «Дело Собчака»

Лента, представленная на недавнем закрытии фестиваля «Кинотавр» стартовала в прокате символично и громко — 12 июня в День России.

Фильм «Дело Собчака» рассказывает историю последних дней жизни первого мэра Санкт-Петербурга и приближенного Владимира Путина Анатолия Собчака . Режиссером картины стала журналистка Вера Кричевская . Ксения Анатольевна отвечала за сценарий документального кино.

Девушки со своей командой попытались ответить на все вопросы, который оставил после своего ухода жизни Собчак. В поисках истины Ксения даже брала интервью у президента и других политических деятелей.

Выходим в свет

«Футбольный концерт» Axwell /\ Ingrosso

Шведский дуэт, под авторством которого вышли легендарные треки On My Way, Something New, Sun Is Shining (срочно гугли, если забыла мелодии) наконец выступят 15 июня в столице. Ребята — одни из ведущих мировых ди-джеев, которые входят в Топ-100 музыкальных артистов, выпускающих электронную музыку. При этом в рейтинге в прошлом году они находились на первом месте, а в 2016 — на шестом!

Организаторы мероприятия обещают захватывающее шоу и намекают, что Axwell /\ Ingrosso знают особый ритм, который буквально действует на сознание и подает сигнал «двигаться» прямо в мозг!

Концерт пройдет в Adrenalin Stadium и станет громким музыкальным событием, которое пройдет в рамах фестиваля приуроченного к Чемпионату мира по футболу 2018 Music.Football Moscow.

Секреты переписки Ван Гога на выставке «Ван Гог. Письма к Тео»

Непродолжительная творческая жизнь Винтсента Ван Гога длится с 27 до 37 лет — время, которое распадается на два больших периода — голландский и французский. Все эти 10 лет творец в переписке беседует со своим братом Тео, и настолько откровенно разговаривает с ним, что общение превращается не просто в диалог с адресатом, но также и с самим собой, Богом и миром.

Это настоящий «крик боли художника», который можно будет послушать на специальной выставке в центре Artplay c 16 июня в профессиональной озвучке Василия Уткина

По ресторанам

YURA. Это космос

Скрасить уикенд предлагаем модными фотокартачками в Instagram с пометкой первопроходца в новом ресторане YURA, который на этой неделе открылся в знаменитом отеле «СтандАрт». С видом на Пушкинскую площадь здесь можно отведать блюда шеф-повара Марка Станеценко. Он, придерживаясь принципов направления slow-food, играет на сочетании оригинальных текстур и вкусов.

Соответственно названию заведения и местному девизу «YURA. Это космос» в работе Марк вдохновлялся рецептами, собранными Юрием Гагариным во время его многочисленных путешествий по миру. А особенную космическую атмосферу создает интерьер ресторана в стиле ретрофутуризма.

День рождение «На Мосфильмовской» с игристым и ди-джеем

Семейный ресторан «На Мосфильмовской» 15 июня празднует своей день рождения, и собирается провести его так грандиозно, что будет дарить всем гостям бокал игристого и фирменный капкейк от шефа. Кроме того, на веранде установят большую лодку, куда на лед выложат японские устрицы.

В культурной программе ожидается розыгрыш призов — депозитная карта номиналом в 10 000 рублей и специальное предложение от партнера мероприятия — салона красоты. Все это будет сопровождаться зажигательными миксами приглашенного ди-джея и непринужденной обстановкой заведения.

Безглютеновые «хачапурЫ» на улицах Москвы

За окном середина июня и призывать худеть к лету и следить за своей фигурой уже поздно, однако, сеть ресторанов «Хачапурия» не боится рисковать. Местный шеф-повар Григорий Менешян предлагает своим гостям модную новинку — выпечку с сыром сулугуни и яйцом без глютена!

Интересно, как бы оценили в Грузии такой подход, но, уверены, в Москве поклонники подобного лакомства точно найдутся. И чтобы показать разницу с традиционным блюдом, здесь новинку называют «хачапурЫ».

Кроме традиционной начинки, можно заказать «хачапурЫ» со шпинатом, с сыром и картошкой и просто с картошкой. Все без глютена и приготовлено в печи.