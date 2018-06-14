Футбольная ночь музеев

В Екатеринбурге во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ состоится акция «Футбольная ночь музеев».

Об этом сообщили в Центре инновационных музейных технологий. Акция состоится 19 июня, она начнется в 18:00 и продлится до полуночи. Стоимость билетов и экскурсий устанавливается каждым музеем самостоятельно.

Как отметили организаторы, для гостей Чемпионата мира будут доступны экскурсии на русском и английском языках. В акции примут участие более 20 музеев, среди которых Музей истории и археологии Среднего Урала, Музей радио им. А. С. Попова, Художественный музей Эрнста Неизвестного , музей кукол и детской книги «Страна чудес», музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» и другие.

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Адрес:

Текст адреса:

Екатеринбург

Центр карты:

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Масштаб карты:

Координаты точки:

56.838011,60.597465

Дата:

вторник, июня 19, 2018

Комментарий к дате:

с 18:00 до 00:00 Количество просмотров: