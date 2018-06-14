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Футбольная ночь музеев
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Футбольная ночь музеев 

Overtime.life 14 июня 2018
Фото: Overtime.life
В Екатеринбурге во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ состоится акция «Футбольная ночь музеев».
Об этом сообщили в Центре инновационных музейных технологий. Акция состоится 19 июня, она начнется в 18:00 и продлится до полуночи. Стоимость билетов и экскурсий устанавливается каждым музеем самостоятельно.
Как отметили организаторы, для гостей Чемпионата мира будут доступны экскурсии на русском и английском языках. В акции примут участие более 20 музеев, среди которых Музей истории и археологии Среднего Урала, Музей радио им. А. С. Попова, Художественный музей Эрнста Неизвестного, музей кукол и детской книги «Страна чудес», музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» и другие.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Екатеринбург
Центр карты:
56.78886212553732,60.60339449999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.838011,60.597465
Дата:
вторник, июня 19, 2018
Комментарий к дате:
с 18:00 до 00:00  Количество просмотров:
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