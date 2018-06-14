Планы на выходные: футбол, музыка и подарки

Неделя была короткой, но отдохнуть все равно хочется.

Проникнуться духом ЧМ. Официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ бренд BUD Alcohol Free, откроет на территории известного московского клуба Club Gipsy Moscow главную танцевальную площадку турнира. BUD Club станет эпицентром ночной жизни города на все время Чемпионата, предоставив болельщикам со всего мира возможность присоединиться к самым ярким вечеринкам этого лета.

15 июня на площадке выступит Ludacris , а 16-го — Oliver Heldens. Кроме того, в период мундиаля в акватории Москвы-реки будет курсировать BUD Boat в обновленном виде. На палубах расположится бар, гастрономическое пространство и гигантский экран для просмотра матчей. Присоединяйтесь!

Узнать больше о Саудовской Аравии. 14-16 июня в Москве пройдет Выставка культуры Саудовской Аравии, организованная Главным управлением по культуре Саудовской Аравии в сотрудничестве с Музеем Москвы. Она откроется накануне первого матча Чемпионата мира по футболу 2018 года между Россией и Саудовской Аравией и станет частью культурной программы музея к мундиалю.

Мероприятие включает кинопоказы, музыкальные представления, выставку художников и презентацию культурного наследия страны — все, что вам нужно знать о культуре Саудовской Аравии.

Сходить на концерт. Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде представляет серию концертов «Неоклассики». Серия концертов откроется 16 июня выступлением All In Orchestra. Коллектив представляет собой результат взаимодействия представителей очень разных музыкальных культур.

Участники этой коллаборации сами по себе являются самостоятельными творческими единицами, занятыми в самых разнообразных проектах от написания музыки для балета в Монте-Карло до работы со звездами российской независимой сцены, такими как Пятница, Sunsay, On-The-Go, Long Arm, Макс Корж , Марсель, Manizha, Pavel Dovgal, Azamat, Natural Sequence.

17 июня на Сцене на воде пройдет двойное выступление композиторов Сергея Сувида и Ильи Полякова. Сергей Сувид выступает как сольно, так и в сопровождении струнных инструментов. Пьесы Сергея нежны, вдохновенны и как будто овеяны легкой дымкой грусти. В скором времени музыкант планирует подготовить новую сольную программу, в которой большое значение будет иметь визуальный ряд, а также закончить работу над клипом к одной из ключевых композиций под названием «Горизонт». Выступление на Сцене на воде станет его столичным дебютом.

Повысить уровень образования. Фонд «Винзавод» представляет новое стратегическое направление поддержки образовательных инициатив в сфере современного искусства, ориентированное на популяризацию актуальных подходов и стратегий в просветительских практиках. В рамках этого направления открывается первый проект, объединяющий лучшие образовательные практики — Винзавод.Open. Проект вошел в список Специальных проектов 6 Московской международной биеннале молодого искусства.

Центральным событием программы станет открытие выставок четырех образовательных институций в области культуры: Британская высшая школа дизайна, Институт «База», Московская Школа фотографии и мультимедиа им. Родченко, Школа дизайна НИУ Высшая школа экономики. Также в рамках Московской международной биеннале молодого искусства будет представлена финальная выставка художников первого сезона «Открытых студий Винзавода». Образовательная программа была запущена 9 июня и продлится до завершения выставочной части.

Послушать музыку. 15 июня в ресторане PESHI выступит талантливый и харизматичный джаз-вокалист из Нью-Йорка Elliott, а компанию ему составит квартет Олега Бутмана, популярного российского джазового исполнителя, чей талант уже покорил Европу и Америку. Приятным дополнением станут блюда из свежих и редких морепродуктов и рыбы, сервис мирового уровня, уютный интерьер и, конечно, огни Красной площади, которые видны прямо из окон ресторана. Начало концерта в 21:30.

Отметить ДР любимого ресторана. 15 июня гастропаб «Крылышко или ножка» отмечает свое пятилетие. В маленьком пространстве на 25 мест за эти годы было приготовлено 65 357 крылышек и выпито 105 789 литров пива; проведено несколько гастрономических фестивалей; пережито 4 потопа; сделано 2 ремонта, открыт филиал в Парке Горького и даже получена алкогольная лицензия! В этот особенный день гостей ждет особенное меню. Братья Березуцкие (Twins Garden, Wine & Crab, Twins Wine Space) приготовят шикарную крабовую бабу с пивом, 15 июня гастропаб «Крылышко или ножка» отмечает свое пятилетие. В маленьком пространстве на 25 мест за эти годы было приготовлено 65 357 крылышек и выпито 105 789 литров пива; проведено несколько гастрономических фестивалей; пережито 4 потопа; сделано 2 ремонта, открыт филиал в Парке Горького и даже получена алкогольная лицензия! В этот особенный день гостей ждет особенное меню. Братья Березуцкие (Twins Garden, Wine & Crab, Twins Wine Space) приготовят шикарную крабовую бабу с пивом, Анатолий Казаков (Selfie) сделает вкуснейшие ребрышки, Владимир Чистяков (BURO TSUM) соберет незабываемый такос и, само собой, бессменный шеф Костя Борисов, угостит отличным сюрпризом! Начало праздника в 19:00.

Получить подарок от панды. Большая Панда дарит подарки всем своим друзьям 16 июня в «ПандаПарк. Коломенское»! Каждый гость веревочного парка сможет бесплатно получить подарок на стойке Национального туристического офиса Китая, а самые маленькие посетители могут принять участие в небольшой викторине о Китае, проверить свои знания и получить поощрительные призы. Гостей ждут с с 12:00 до 18:00.

Окунуться в волшебство. 16 июня в 12.00 впервые Экомаркет в Коньково в сотрудничестве с креативной группой ZAPROSTO откроет выставку современного искусства «Алхимия». В рамках экспозиции будут представлены несколько инсталляций, где взрослые и дети смогут окунуться в мир волшебства. Первая экспозиция покажет посетителям «трепещущий лес» через атласные белые ленты, где дети смогут порезвиться, а взрослые — фотографироваться. Вторая экспозиция — «хлорофилл-бар», где гостей будут угощать необычным зеленым эко-напитком. Получив напиток в бокале, можно будет отправиться потанцевать в «трепещущий лес» или «искать» потайные местечки экспозиции. За баром вы увидите настоящую «алхимическую лабораторию», где в огромных сосудах будут бурлить разные жидкости. Начало в 12:00.

Посмотреть мюзикл. И не простой, а в «Москвариуме». Постановка «Сон в летнюю ночь» будет идти каждыйе выходные лета. Зрителей ждет выступление морских животных и цирковых артистов, феноменальные трюки и спецэффекты, красочные видеопроекции на гигантской рельефной декорации площадью более 770 кв. м и другие уникальные решения. Артисты исполняют все песни вживую, а роскошные костюмы, созданные художником-дизайнером И не простой, а в «Москвариуме». Постановка «Сон в летнюю ночь» будет идти каждыйе выходные лета. Зрителей ждет выступление морских животных и цирковых артистов, феноменальные трюки и спецэффекты, красочные видеопроекции на гигантской рельефной декорации площадью более 770 кв. м и другие уникальные решения. Артисты исполняют все песни вживую, а роскошные костюмы, созданные художником-дизайнером Юлией Пискуновой , создают неповторимый образ каждого героя.

Сходить на футбольный бранч. 16 и 17 июня в честь старта самого ожидаемого спортивного события 2018 года ресторан «Турандот» проведет футбольные бранчи. Уже готовы газон, ворота и прочие аксессуары, а также тематическое шоу и аквагрим — футбольное настроение гарантировано!

Увидеть мяч в искусстве. В парке «Зарядье» открылась международная выставка Ball in Art («Мяч в искусстве»), приуроченная… угадайте, к чему? Здесь представлены 20 ярких художников в мире современного искусства представят более 60 работ, объединенных темой спорта.

«Мяч в искусстве» — первая масштабная экспозиция, которая представит новые для России имена направления contemporary art. Впервые свои работы в России покажут три художника: Юко Шимидзу, Луис Буэно и Дарио Эскобар. Также зрителей ждет иммерсивное шоу: голландец Матиу Кломп даст возможность гостям наблюдать за процессом создания скульптуры из стретч-пленки в режиме реального времени.

Прикупить винтаж. 16 июня состоится летний Vintage Marketplace Moscow — главное городское событие, посвященное винтажной моде. Этот маркет будет самым масштабным из всех прошлых и расположится в павильоне № 69 на ВДНХ. Каждый раз маркет собирает все больше и больше винтажных проектов. Начав с 30 участников год назад, сейчас на площадке собирается уже более 100 продавцов и коллекционеров винтажа. При этом на маркет попадают только самые лучшие. Среди них как известные винтажные магазины, так и камерные шоурумы, и совсем молодые Instagram проекты, а также частные коллекционеры и it girls, распродающие свои гардеробы.

Зажечь на хиппи-вечеринке. Творческий квартал Vernissage (проект команды Flacon на территории Измайловского Кремля) в ближайшие выходные организует две вечеринки: 16 июня (в субботу) — в стилистике хиппи, 17 июня (в воскресенье) — своп-девичник.

В программе хиппи-вечеринки 16 июня: авторские коктейли из ретро-автомобилей от Rocket family, бургеры от Panama Grill, идеальные хиппи-луки от проекта Svalka (их можно взять напрокат или унести с собой по специальной цене). До позднего вечера диджеи будут играть летние сеты и музыку хиппи. Начало в 16:00, вход свободный.

Своп-девичник 17 июня — шанс устроить расхламление. Формат свопа предполагает дресс-кроссинг, то есть обмен ненужными вещами. Помимо этого, гостей Vernissage ждут лекции стилистов, визажистов и мастер-класс по изготовлению нашивок и вышивок на одежде. Начало в 14:00, вход свободный.

Оценить лабораторию сна. «Аскона», крупнейший производитель товаров для здорового сна в России, объявила об открытии собственной Лаборатории контроля качества на территории детского парка игрового обучения «Кидзания». В новом исследовательско-экспериментальном центре юные посетители узнают о пользе сна, попробуют себя в роли экспертов и самостоятельно протестируют матрасы, используя профессиональное оборудование.

Главная особенность Лаборатории контроля качества — уникальное оборудование, которое представляет собой аналог станков, используемых на настоящей фабрике. Вместе с другими участниками группы дети примут участие в сборке настоящего матраса.

Каждый ребенок создаст индивидуальную модель, которая будет наиболее комфортна именно для него. После сборки дети протестируют изделие, созданное своими руками.