Полтавченко одобрил проект «Умный Петербург»

Концепцию проекта «Умный Петербург» представили на заседании заксобрания, сообщает Inforeactor со ссылкой на официальный сайт Смольного.

Концепция предполагает масштабное применение информационных технологий в сфере управления городским хозяйством и ресурсами.

«Умный Петербург» уже частично реализован. Так, установлены «умные остановки» и другие технические нововведения.

Ранее ФАН сообщало, что бесплатный Wi-Fi заработал в 400 автобусах Петербурга.