Полтавченко одобрил проект «Умный Петербург» 

Концепцию проекта «Умный Петербург» представили на заседании заксобрания, сообщает Inforeactor со ссылкой на официальный сайт Смольного.
Отмечается, что глава города Георгий Полтавченко одобрил проект.
Концепция предполагает масштабное применение информационных технологий в сфере управления городским хозяйством и ресурсами.
«Умный Петербург» уже частично реализован. Так, установлены «умные остановки» и другие технические нововведения.
Ранее ФАН сообщало, что бесплатный Wi-Fi заработал в 400 автобусах Петербурга.