«Первый крен, первые визги девчонок»

Яхтинг многим современным горожанам представляется совершенно идиллическим отдыхом: солнце, ласковые волны, коктейли и танцы на палубе. Однако в реальности все оказывается совсем не так радужно: солнце скрывается за тучами, а вместо танцев начинающих яхтсменов ждет тяжелая работа, которая — парадоксальным образом — и становится главной радостью гонок под парусом. Корреспондент «Ленты.ру» убедилась в этом на собственном опыте.

Начало мая. Открытие яхтенного сезона. Куча москвичей, усердно работавших весь год, чтобы сменить душный офис на легкий тосканский ветерок.

Я искренне надеялась быть в числе тех счастливчиков, которым удастся прилететь прямиком в пункт назначения, грациозно подхватить чемодан, прыгнуть в такси и через полчаса выйти на палубу яхты в новом купальнике. А сразу после — комплименты, просекко, сменяющийся аперолем, который особенно удачно выходит на снимках в Instagram — и все это в своей тусовке.

Московские трудяги желали сделать свой первый после зимы отпуск таким же сочным, как известный на весь мир флорентийский стейк. Ах да, я, конечно, думала, что яхта — ближайший синоним комфорта. Белая палуба остается чистой по умолчанию, еду подносят из марины, а моя главная задача — красиво загорать на носу лодки. Однако мои фантазии были далеки от реальности.

Ну, поехали! Вернее, полетели. Это какая же насмешка судьбы, если только подумаешь: «Что-то я давно не теряла багаж», и тут же чемодан решает, что Шереметьево куда лучше, чем заграничный Фьюмичино , и остается на родине до следующего рейса. Ну ничего, думала я, ведь Италия и майские праздники, наверное, подразумевают частые рейсы. Ан нет: ждать пришлось семь с лишним часов, да еще и в полном одиночестве. Первая мысль — упасть на пол в аэропорту, заплакать и взять ближайший обратный билет до Москвы , так как в чемодане осталась вся моя жизнь. Да и без специальной одежды на яхтинг лучше не соваться. Особенно этот совет работает, когда надеваешь шорты и футболку, рассчитывая на хорошую погоду, а по факту имеешь 15 градусов в открытом море и дождь. И еще один бонус: меня даже никто не встретил, ибо мой дорогой друг Дима потерял телефон, а его рейс задержали — по факту на пять часов, а по ощущениям — на все сто.

Кое-как разобравшись со своими неприятностями, мы с Димой прыгнули в последний поезд, насилу разобрались с пересадками, опоздали на трансфер, но к вечеру таки добрались до яхты. А там почти как в фантазиях: много ребят, хорошая фоновая музыка, кальян, богато накрытый стол. Только холодно. Как-то ну очень холодно.

Утром первым делом до меня дошло, что кто-то должен заняться завтраком. Не хотелось прямо с порога производить впечатление лентяйки, поэтому я быстро собралась и пошла на кухню. Кухня, кстати, ограничивалась плитой, которая качалась из стороны в сторону. Именно по ней во время качки моряки определяют линию горизонта. На первый завтрак у нас была яичница без изысков да шоколадные хлопья с молоком. Большой радостью в тот день стал свежесваренный кофе. Пока вдруг не выяснилось, что это кофе самой ненавистной мне марки.

Затем нам объяснили правила регаты и научили, как вести себя на воде. Мои надежды на красивый загар рушились, как песочный замок. Оказалось, нам всем надо уметь вязать кранцы — это такие штуки, висящие по всему периметру лодки, чтобы защищать ее от царапин или столкновения с невнимательными соседями, что часто происходит при швартовке. А за «парковку» лодки, вместо ее швартовки, — всем отдельный нагоняй от капитана. Хорошо было только «Хилтонам» — тем, кто сделал выбор в пользу катамарана, урвав себе чуть больше квадратных метров пространства.

Отойдя от домашней марины, все судорожно кинулись искать таблетки от морской болезни, которая еще не началась. Эта забавная черта некоторых людей — волноваться загодя и думать, что на этом свете можно предупредить любые неприятности. Минут через двадцать эти повелители морской стихии еле-еле могли сохранять вертикальное положение, сидя вокруг стола в ожидании прохладительных напитков.

Мы не спеша и без особых волн добрались до пункта назначения — итальянской коммуны Скарлино — разложили вещи по каютам и отправились гулять. В тот вечер нас приятно удивил хозяин мишленовского ресторана, который сразу догадался, откуда приехали его гости. Он включил нам фильм о Питере и выдал по большой порции закусок в качестве комплимента. Могу с уверенностью сказать, что лучшую пасту с омарами в Скарлино вы найдете в Stella marina Osteria Di Mare.

В следующие дни по плану были гонки, но, как известно, наши планы не всегда совпадают с планами природы. До обеда скорость ветра была почти нулевой, поэтому утренние инструкции нашего кэпа пришлись как раз кстати. В особенности интенсив с подробной схемой возможного направления ветра. Воодушевившись его словами, мы ждали, а вкусом нашего ожидания стало тосканское: это преступление — оказаться в Тоскане и не попробовать местное вино. Дело шло к вечеру, а ветер так и не поднялся. Чтобы как-то скрасить наше разочарование, помощник капитана пожарил спаржу на гриле прямо на лодке. Гриль на лодке, Карл! Ну и, конечно, тот самый флорентийский стейк. Пока мы ужинали, кэпы визжали от радости на своем собрании: завтрашний прогноз погоды подавал серьезные надежды для гонок.

Мы встали очень рано, и первым делом предстояло разобраться с общественным душем. А точнее с раковиной, из который нужно вытянуть кран, чтобы помыться. Наконец мы вышли в открытое море. С самого утра шел дождь, термобелье, флисовые кофты и виндстопперы оказались куда нужнее, чем шорты и соблазнительный купальник. Но и они не слишком долго удерживали тепло. Про обувь я вообще молчу: в моем багаже были яхтенные ботинки, пара босоножек, сандалии, резиновые вьетнамки — и ни одной пары кроссовок. Поэтому пакеты поверх носков, ноги в ботинки — и вперед под дождь: смотреть, нет ли мели на нашем трекинговом пути. А потом началось самое интересное: первый крен, первые визги девчонок, первые залитые телефоны.

Тут и пригодились таблетки от морской болезни — страдающих было много. Да что там много — почти все. Этот недуг обошел меня стороной, поэтому я смогла наконец сравнить свои радужные ожидания с реальностью: заледеневшие от соленой воды люди с торчащими из обуви пакетами. Серьезно? Это то, чего все ждут от яхтинга? А дальше не было времени думать. Наш кэп Вова закричал: «Натяни гикошкот, осторожнее, трави, трави!» Самый большой восторг вызывала фраза: «Поворот, на откренку!» И все разом бегут на другой борт, садятся на мокрую палубу, свешивают ноги за борт и искренне надеются, что это поможет выиграть в гонке. Так в нас зародили азарт.

Конечно, мы не только гонялись или ждали сильного ветра. У нас была плановая экскурсия на винодельню Le Mortelle, где очередным дождливым днем мы углубились в винную культуру и погуляли по виноградникам, хлюпая мокрыми ботинками. Сразу после обеда в ресторане мы поехали в соседний город Гросетто, где гуляли три часа, промокли насквозь, зато дождались открытия еще одного ресторана с мишленовскими звездами.

Сытые и довольные, мы уже настроились покорять стихию, как вдруг наша команда потеряла бойца: Дима не рассчитал свои силы и на повороте свалился со скутера. Пришлось отказаться от гонки на один день. Девчонки оценили масштабы трагедии и решили: рану необходимо зашить. Итальянская скорая помощь — это ленивец из мультика «Зверополис». Дождавшись наконец, пока Дима получит семь швов на руке, мы продолжили спорить: «Ну кто, кто же придет первым сегодня?»

Под вечер наши соперники вернулись с гонки и наперебой делились впечатлениями. Каждый хотел первым рассказать не о самих гонках, а о капитане, который случайно отпустил якорь. Якорь по каким-то причинам не закрепили на якорной цепи, и он просто канул на дно. «Как отпустил?!» — недоуменно спрашивали все. «Ну, взял и отпустил!» — эмоционально отвечали только что прибывшие ребята. Чтобы все понимали: якорь — это примерно 20 килограммов металла, которые если и захочешь, так просто не потеряешь.

В это время наш видеооператор тоже не спал. Он искал нужный ракурс, чтобы заснять происходящее на память. Самый лучший вид открывался с борта одной из лодок, где он и разместил свой дрон. Внезапно ветер стал сносить дрон в сторону, и одна из девушек бросилась спасать камеру от волн. В результате лопасти дрона отсекли ей подушечку пальца. И все по второму кругу — скорая помощь, больница и швы. К счастью, все закончилось благополучно.

Настал заключительный день гонок, когда, суммировав предыдущие результаты, судьи определяли победителя. Мы вышли в море в пять утра. Погода была как по заказу — ни малейшего намека на солнечный свет: только дождь, серое небо и ветер в 30 узлов — лучшие условия для старта. И вот опять шесть лодок нашей флотилии выстроились в одну ровную линию, и каждому кэпу не терпится стартануть.

Учитывая наши потери, справляться было сложнее, ведь до этого львиную долю работы делал Дима. Но мы пытались: забыв надеть перчатки, тянули парус и обдирали руки о канаты. Но боль не имеет значения, когда вырываешься вперед. В этот раз ветер не щадил никого: путал волосы, заглушал команды кэпа, а крен был таким, что, казалось, вот-вот левый борт лодки перевесит, и мы свалимся в воду. Час динамичной работы под проливным дождем в открытом море, как ни странно, нас не согрел. На помощь пришли просекко и хамон, который развевался на ветру как шелковый платочек.

Потом настал момент наивысшего драйва. Гонка объединила всех. Мы вдруг поняли, для чего на лодке столько канатов и как их травить. Все вместе мы поднимали парус и поворачивали неуклюжую лодку. В этом и был яхтинг.

Да, выпав на целый гоночный день, мы показали не лучший результат. Но на объявлении результатов наш кэп сказал: «Я не верю ни в один спорт, кроме парусного. Все можно купить и все можно подстроить. Невозможно только договориться со стихией — морем и ветром». Поэтому ободранные ноги, стертые и зашитые руки, обветренные лица, тесная лодка и прочие «прелести» яхтинга остаются именно прелестями.