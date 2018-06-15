Ужасы и барокко: что делать в пятницу вечером

Mos.ru предлагает пять вариантов культурного досуга. В программе — две лекции, два концерта, фильм и открытый показ учеников «Мастерской Брусникина».

Вечерний досуг футбольных болельщиков теперь расписан на месяц вперед. А для тех, кто следит за событиями чемпионата мира чуть менее пристально, мы подобрали пять отличных мероприятий на любой вкус: музыка старинная и современная, театр, кино и встречи с интересными людьми.

Сходить на лекцию о молодых российских музыкантах и послушать их вживую

Время: 19:30

Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

Сегодня в Культурном центре ЗИЛ начинается цикл лекций, посвященных отечественным музыкальным группам и исполнителям — от певицы Гречки, которую называют новой Земфирой, до панк-андеграунда девяностых, «Гражданской обороны» и Янки Дягилевой . Филолог и литературный критик Андрей Рондарев раз в неделю вплоть до конца августа будет разбирать тексты песен и выяснять, чем питается сегодняшняя лирика.

Первая лекция цикла посвящена «подростковым» (то есть модным у современных подростков) музыкантам. В фокусе — тексты Гречки, рэпера Face, группы «Источник». Вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться. После лекции можно будет перейти к практике — посетить приуроченный к ней концерт на балконе взрослой библиотеки ЗИЛа. Часовые бесплатные музыкальные программы запланированы в конце каждой из лекций цикла.

Или послушать барочную музыку

Время: 19:00

Место: Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)

Тем, кто не любит сиюминутное и преходящее, стоит обратить внимание на афишу концертного зала Музея Скрябина. Здесь сегодня играют прихотливую и роскошную музыку эпохи барокко, которая хоть и была в свое время торжеством всего нового, но навсегда осталась в мировой истории.

В программе — сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, создателя французской оперы и главного придворного композитора «короля-солнца» Людовика XIV Жан-Батиста Люлли и Жозефа Бодена де Буамортье — первого независимого композитора Франции. В концерте примут участие заслуженная артистка России Людмила Голуб (орган) и Мария Алиханова (траверс-флейта).

Узнать все о классической музыке

Время: 22:00

Место: центр современного искусства «Гараж» (улица Крымский Вал, дом 9, строение 32)

Если вы пока не знаток и ценитель классики, советуем обратить внимание на цикл лекций «Все подряд». Александра Стефанова, участница музыкального коллектива «Школа / Škola Crew», исполняющего и пропагандирующего классику, будет регулярно встречаться со всеми желающими в западной галерее «Гаража» и рассказывать об академической музыке буквально все подряд: как ее слушать, с чего начать, как ее не бояться. Первая лекция будет посвящена оркестру: лектор расскажет, как он устроен, чем отличаются инструменты и почему музыканты не любят, когда им начинают аплодировать между частями одного произведения.

Вход бесплатный, нужна регистрация.

Посетить открытый показ школы при «Мастерской Брусникина»

Время: 20:00

Место: парк искусств «Музеон», павильон «Школа» (улица Крымский Вал, дом 2)

В начале мая «Мастерская Брусникина» начала образовательный проект «Школа-комьюнити» в «Музеоне». Познакомиться с актерским ремеслом могли все желающие старше 18 лет независимо от рода занятий. Учеба под руководством педагогов — актеров и режиссеров — продолжалась чуть меньше полутора месяцев, и сегодня первой группе выпускников «Школы» предстоит впервые выступить перед зрителями.

Класс «Речь + вокал» актрис Анастасии Великородной и Алены Хованской представит рассказ Даниила Хармса «Однажды лев, слон, жирафа…» в форме открытой репетиции. Вход на показ бесплатный, регистрация не требуется.

Вторая группа, класс актерского мастерства режиссеров Юрия Квятковского Сергея Щедрина , выступит 17 июня. Студенты представят фантазию на тему театра абсурда — других подробностей пока нет. Показ начнется также в 20:00 в павильоне «Школа».

Посмотреть очень страшное кино

Время: в зависимости от выбранного сеанса

Место: кинотеатры сети «Москино»

Если по каким-то причинам вы еще не сходили на «Реинкарнацию», берите билет прямо сейчас — это действительно страшное и умно сделанное кино, на уровне культовых «Ребенка Розмари» или «Экзорциста».

Главное и самое пугающее в «Реинкарнации», конечно, не жуткие звуки, напряженное ожидание и даже не чертовщина, которая начинается в доме главной героини практически с первых сцен, а удивительно точно показанный распад семьи и личности — в общем, ужас привычной реальности, в которой что-то начинает понемногу развинчиваться.

У скромной женщины Энни (Тони Коллетт) умирает мать, и это событие надолго выбивает ее из колеи: сперва она терзается чувством вины перед покойной, потом — перед недолюбленными детьми, которые выросли какими-то злыми и жестокими.

А потом дом Энни превращается в комнату страха: то заскрипит, то зашуршит, то огонь вспыхнет. Проблемы психологические преобразуются в эзотерические: теперь бедная женщина должна изгнать злобного демона, который терзает уже не одно поколение ее семьи.