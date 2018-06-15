Ещё
Ужасы и барокко: что делать в пятницу вечером
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Ужасы и барокко: что делать в пятницу вечером 

Mos.ru 15 июня 2018
Фото: Mos.ru
Mos.ru предлагает пять вариантов культурного досуга. В программе — две лекции, два концерта, фильм и открытый показ учеников «Мастерской Брусникина».
Вечерний досуг футбольных болельщиков теперь расписан на месяц вперед. А для тех, кто следит за событиями чемпионата мира чуть менее пристально, мы подобрали пять отличных мероприятий на любой вкус: музыка старинная и современная, театр, кино и встречи с интересными людьми.

Сходить на лекцию о молодых российских музыкантах и послушать их вживую

Время: 19:30
Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)
Сегодня в Культурном центре ЗИЛ начинается цикл лекций, посвященных отечественным музыкальным группам и исполнителям — от певицы Гречки, которую называют новой Земфирой, до панк-андеграунда девяностых, «Гражданской обороны» и Янки Дягилевой. Филолог и литературный критик Андрей Рондарев раз в неделю вплоть до конца августа будет разбирать тексты песен и выяснять, чем питается сегодняшняя лирика.
Первая лекция цикла посвящена «подростковым» (то есть модным у современных подростков) музыкантам. В фокусе — тексты Гречки, рэпера Face, группы «Источник». Вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться. После лекции можно будет перейти к практике — посетить приуроченный к ней концерт на балконе взрослой библиотеки ЗИЛа. Часовые бесплатные музыкальные программы запланированы в конце каждой из лекций цикла.

Или послушать барочную музыку

Время: 19:00
Место: Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)
Тем, кто не любит сиюминутное и преходящее, стоит обратить внимание на афишу концертного зала Музея Скрябина. Здесь сегодня играют прихотливую и роскошную музыку эпохи барокко, которая хоть и была в свое время торжеством всего нового, но навсегда осталась в мировой истории.
В программе — сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, создателя французской оперы и главного придворного композитора «короля-солнца» Людовика XIV Жан-Батиста Люлли и Жозефа Бодена де Буамортье — первого независимого композитора Франции. В концерте примут участие заслуженная артистка России Людмила Голуб (орган) и Мария Алиханова (траверс-флейта).

Узнать все о классической музыке

Время: 22:00
Место: центр современного искусства «Гараж» (улица Крымский Вал, дом 9, строение 32)
Если вы пока не знаток и ценитель классики, советуем обратить внимание на цикл лекций «Все подряд». Александра Стефанова, участница музыкального коллектива «Школа / Škola Crew», исполняющего и пропагандирующего классику, будет регулярно встречаться со всеми желающими в западной галерее «Гаража» и рассказывать об академической музыке буквально все подряд: как ее слушать, с чего начать, как ее не бояться. Первая лекция будет посвящена оркестру: лектор расскажет, как он устроен, чем отличаются инструменты и почему музыканты не любят, когда им начинают аплодировать между частями одного произведения.
Вход бесплатный, нужна регистрация.

Посетить открытый показ школы при «Мастерской Брусникина»

Время: 20:00
Место: парк искусств «Музеон», павильон «Школа» (улица Крымский Вал, дом 2)
В начале мая «Мастерская Брусникина» начала образовательный проект «Школа-комьюнити» в «Музеоне». Познакомиться с актерским ремеслом могли все желающие старше 18 лет независимо от рода занятий. Учеба под руководством педагогов — актеров и режиссеров — продолжалась чуть меньше полутора месяцев, и сегодня первой группе выпускников «Школы» предстоит впервые выступить перед зрителями.
Класс «Речь + вокал» актрис Анастасии Великородной и Алены Хованской представит рассказ Даниила Хармса «Однажды лев, слон, жирафа…» в форме открытой репетиции. Вход на показ бесплатный, регистрация не требуется.
Вторая группа, класс актерского мастерства режиссеров Юрия Квятковского и Сергея Щедрина, выступит 17 июня. Студенты представят фантазию на тему театра абсурда — других подробностей пока нет. Показ начнется также в 20:00 в павильоне «Школа».

Посмотреть очень страшное кино

Время: в зависимости от выбранного сеанса
Место: кинотеатры сети «Москино»
Если по каким-то причинам вы еще не сходили на «Реинкарнацию», берите билет прямо сейчас — это действительно страшное и умно сделанное кино, на уровне культовых «Ребенка Розмари» или «Экзорциста».
Главное и самое пугающее в «Реинкарнации», конечно, не жуткие звуки, напряженное ожидание и даже не чертовщина, которая начинается в доме главной героини практически с первых сцен, а удивительно точно показанный распад семьи и личности — в общем, ужас привычной реальности, в которой что-то начинает понемногу развинчиваться.
У скромной женщины Энни (Тони Коллетт) умирает мать, и это событие надолго выбивает ее из колеи: сперва она терзается чувством вины перед покойной, потом — перед недолюбленными детьми, которые выросли какими-то злыми и жестокими.
А потом дом Энни превращается в комнату страха: то заскрипит, то зашуршит, то огонь вспыхнет. Проблемы психологические преобразуются в эзотерические: теперь бедная женщина должна изгнать злобного демона, который терзает уже не одно поколение ее семьи.
Mos.ru: последние новости
Другой театр: фестиваль искусств «Вдохновение» объявил программу кинопоказов Безопасность, комфорт и забота: как меняются московские роддома Аллея зимних игр, колядки и мюзикл, или Как отметить Рождество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой5
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Новости партнеров
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение