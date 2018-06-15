Шнуров и Боярская вошли в ТОП-50 самых знаменитых людей Петербурга 

В Северной столице назвали победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», сообщает Собака.ru. Церемония состоялась 14 июня в театре Комиссаржевской.
Главным музыкантом года в Петербурге стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а лучшими актерами — Елизавета Боярская и Евгений Ткачук, известный широкой публике по роли Мишки Япончика в телесериале.
В театральной номинации был отмечен художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, а «Выбором города» признан художник Юрий Осинин, который обновил таблички на мостах города.
Лучшим спортсменом стал фигурист Михаил Коляда, представлявший Петербург на Олимпиаде в Пхенчхане. Писатель года — Александр Боровский, автор книг об искусстве.