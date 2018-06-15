Музей Ива Сен-Лорана посвятит выставку азиатской теме в творчестве дизайнера

В музее Ива Сен-Лорана пройдет первая временная выставка — до этого там была представлена только постоянная экспозиция, которая дополнялась или немного менялась. Теперь музей готовит выставку, посвященную влиянию азиатской моды на дизайнера. В экспозицию «Yves Saint Laurent: Dreams of the Orient» войдут около 50 образов, вдохновленных Индией, Китаем и Японией, а также художественные произведения из музея Гиме — французского национального музея восточных искусств. Выставка откроется 2 октября и будет работать до 27 января 2019 года.