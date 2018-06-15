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Фестиваль огненных искусств «ВЛАСТЬ ОГНЯ» пройдет в рамках Юбилейной Тамани
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Фестиваль огненных искусств «ВЛАСТЬ ОГНЯ» пройдет в рамках Юбилейной Тамани 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Среди его участников будут выбраны три победителя, призовой фонд составит 100 тысяч рублей
Фестиваль огненных искусств «ВЛАСТЬ ОГНЯ» пройдет в рамках Юбилейной Тамани. В этом году в рамках юбилейного байк-фестиваля «Тамань — Полуостров Свободы 2018» состоится одно из самых зрелищных событий этого лета — фестиваль огненных искусств «ВЛАСТЬ ОГНЯ» Фестиваль пройдет на конкурсной основе. Театры огня не только устроят незабываемое огненное шоу, но и поборются за денежный ПРИЗ! Призовой фонд фестиваля «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 100 000 рублей: 1 место — 60 000 руб.
2 место — 25 000 руб 3 место — 15 000 руб. Фестиваль пройдет на отдельно выделенной территории. Вход на него будет осуществляться только по билетам байк-фестиваля. Отдельно билеты на фестиваль огненных искусств продаваться НЕ будут.
Напомним, Юбилейная «Тамань» в 2018 году по традиции пройдет на берегу Черного моря в поселке Веселовка, Темрюкского района, 3-5 августа.
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