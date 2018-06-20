Музей теней появился в Санкт-Петербурге

Гости музея могут посетить экскурсию «Петербург Теней».

Единственный в Европе Музей Теней открылся в центре Санкт-Петербурга.

В настоящее время в музее представлена экспозиция, посвященная празднованию 315-летия Санкт-Петербурга. Также можно будет увидеть новые изображения: городские мосты, черты лица императора Петра I и Александра Пушкина.

Организаторы подчеркивают, что экспозиции выполнены с помощью технологии Shadow art. Технология представляет собой одно из направления современного искусства, когда художник вместо красок и кистей использует различные предметы и свет для создания теневого силуэта, передает издание «Невские Новости».