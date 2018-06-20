Ещё
Музей теней появился в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Музей теней появился в Санкт-Петербурге 

Вечерняя Москва 20 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Гости музея могут посетить экскурсию «Петербург Теней».
Единственный в Европе Музей Теней открылся в центре Санкт-Петербурга.
В настоящее время в музее представлена экспозиция, посвященная празднованию 315-летия Санкт-Петербурга. Также можно будет увидеть новые изображения: городские мосты, черты лица императора Петра I и Александра Пушкина.
Организаторы подчеркивают, что экспозиции выполнены с помощью технологии Shadow art. Технология представляет собой одно из направления современного искусства, когда художник вместо красок и кистей использует различные предметы и свет для создания теневого силуэта, передает издание «Невские Новости».
Вечерняя Москва: последние новости
На грани науки и искусства В Катаре уверены в успешном проведении ЧМ-2022 Выход новой книги «Игры престолов» отложили еще на год
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой9
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение