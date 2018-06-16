Vintage Marketplace Moscow на ВДНХ

16 июня в павильоне № 69 на ВДНХ проходит летний Vintage Marketplace Moscow. В этот день на открытой площадке представят свои товары участники из Москвы, Петербурга, Минска, Тбилиси и других городов — всего на маркете будет представлено более 100 проектов.

На маркете можно будет приобрести мужскую и женскую одежду, посуду и предметы интерьера. На винтажной ярмарке также пройдут экологические лекции, где расскажут об ответственном отношении к будущему планеты. В рамках маркета устроят традиционную чилл-аут зону, где будут представлены знаковые фуд-проекты Москвы.

Начало в 12:00, продлится мероприятие до 21:00. Вход свободный.