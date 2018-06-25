В Петербурге отменили фестиваль имени Довлатова

Организаторы фестиваля "День Д", посвященного писателю Сергею Довлатову , сообщили на официальной странице проекта в фейсбуке о том, что фестиваль не состоится в Санкт-Петербурге в текущем году из-за отсутствия финансирования.

"Дорогие друзья! К сожалению, в этом году мы не будем проводить наш любимый День Д. Фестиваль "День Д", посвященный писателю Сергею Довлавтову, не состоится в Петербурге в 2018 году", — говорится в тексте официального сообщения.