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В Петербурге отменили фестиваль имени Довлатова
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В Петербурге отменили фестиваль имени Довлатова 

Газета.Ru 25 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Организаторы фестиваля "День Д", посвященного писателю Сергею Довлатову, сообщили на официальной странице проекта в фейсбуке о том, что фестиваль не состоится в Санкт-Петербурге в текущем году из-за отсутствия финансирования.
"Дорогие друзья! К сожалению, в этом году мы не будем проводить наш любимый День Д. Фестиваль "День Д", посвященный писателю Сергею Довлавтову, не состоится в Петербурге в 2018 году", — говорится в тексте официального сообщения.
О том, что фестиваль не проводится из-за того, что не было найдено финансирование рассказала руководитель проекта Анастасия Принцева, которая также отметила, что в этом году организаторы считают более важным провести акцию памяти, посвященную блокаде Ленинграда "День памяти". По ее словам, на оба проекта не хватит ресурсов, так как ими занимается одна и та же команда.
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