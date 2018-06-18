Ещё
Джеймс Бонд поселится в Австрии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Джеймс Бонд поселится в Австрии 

GEO 18 июня 2018
Фото: GEO
Идея музея 007 Elements принадлежит Якобу Фалькнеру — владельцу канатной дороги Гайслахкогельбан. Она и ведет к зданию на горе Гайслахкогль в Зельдене. Музей соседствует с рестораном ice Q, который был показан в фильме «007: Спектр» и построен фактически внутри «вечной мерзлоты».
«Это то самое место, где снимался один из фильмов о Джеймсе Бонде», — говорит Нил Каллоу, художественный директор четырех экранизаций бондианы: «Казино „Рояль“, „Квант Милосердия“, „007: Координаты „Скайфолл“ и „007: Спектр“.
007 Elements — это ретроспектива всех приключений Бонда. Под них отведено девять залов. Все пространство музея построено в определенной последовательности, чтобы посетитель погрузился в обстановку.
При разработке дизайна музея создатели взяли за основу классический стиль фильмов о Бонде 1960-х, 70-х, 80-х и художника-постановщика ранней бондианы Кена Адама.
“Это не традиционный музей, где вы видите плакаты и фотографии на стене и предметы в стеклянных шкафах. Мы хотели, чтобы посетители эмоционально прочувствовали историю Джеймса Бонда при помощи мультисенсорных технологий», — говорит Нил Каллоу.
На выставке представлен полноразмерный самолет из фильма «007: Спектр». По словам Каллоу, коллекция музея будет постоянно обновляться. В потолке каждой из комнат здания есть люк, чтобы можно было привозить большие транспортные средства и менять их каждый раз, когда выходит новый фильм.
Открытие музея запланировано на 12 июля.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой5
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение