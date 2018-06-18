Джеймс Бонд поселится в Австрии

Идея музея 007 Elements принадлежит Якобу Фалькнеру — владельцу канатной дороги Гайслахкогельбан. Она и ведет к зданию на горе Гайслахкогль в Зельдене. Музей соседствует с рестораном ice Q, который был показан в фильме «007: Спектр» и построен фактически внутри «вечной мерзлоты».

«Это то самое место, где снимался один из фильмов о Джеймсе Бонде », — говорит Нил Каллоу, художественный директор четырех экранизаций бондианы: «Казино „Рояль“, „Квант Милосердия“, „007: Координаты „Скайфолл“ и „007: Спектр“.

007 Elements — это ретроспектива всех приключений Бонда. Под них отведено девять залов. Все пространство музея построено в определенной последовательности, чтобы посетитель погрузился в обстановку.

При разработке дизайна музея создатели взяли за основу классический стиль фильмов о Бонде 1960-х, 70-х, 80-х и художника-постановщика ранней бондианы Кена Адама.

“Это не традиционный музей, где вы видите плакаты и фотографии на стене и предметы в стеклянных шкафах. Мы хотели, чтобы посетители эмоционально прочувствовали историю Джеймса Бонда при помощи мультисенсорных технологий», — говорит Нил Каллоу.

На выставке представлен полноразмерный самолет из фильма «007: Спектр». По словам Каллоу, коллекция музея будет постоянно обновляться. В потолке каждой из комнат здания есть люк, чтобы можно было привозить большие транспортные средства и менять их каждый раз, когда выходит новый фильм.

Открытие музея запланировано на 12 июля.