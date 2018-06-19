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Кино в Кургане можно будет посмотреть под открытым небом
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Кино в Кургане можно будет посмотреть под открытым небом 

45.ru 19 июня 2018
Фото: 45.ru
Фестиваль фильмов проходит по всей стране
В курганском ЦПКиО 30 июня, в День молодёжи, откроется киносезон. В рамках Всемирного фестиваля уличного кино горожане смогут посмотреть короткометражные фильмы и проголосовать за победителя светом фонариков. Ещё два сеанса пройдут также в ЦПКиО 21 июля и 1 сентября. Вход для гостей бесплатный, сообщает пресс-служба администрации города.
Фестиваль уличного кино — некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке России. В этом году проекту исполнится пять лет — кинотур охватит более 1000 городов.
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