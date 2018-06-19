Кино в Кургане можно будет посмотреть под открытым небом

Фестиваль фильмов проходит по всей стране

В курганском ЦПКиО 30 июня, в День молодёжи, откроется киносезон. В рамках Всемирного фестиваля уличного кино горожане смогут посмотреть короткометражные фильмы и проголосовать за победителя светом фонариков. Ещё два сеанса пройдут также в ЦПКиО 21 июля и 1 сентября. Вход для гостей бесплатный, сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль уличного кино — некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке России. В этом году проекту исполнится пять лет — кинотур охватит более 1000 городов.