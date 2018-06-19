Полезные секреты московского метро

Более 7 миллионов человек пользуются столичным метрополитеном каждый день, и это только в среднем. В будни число нередко переваливает за 9 миллионов. При этом огромная часть людей плохо ориентируется в метро и создаёт помехи и толчею там, где её можно было бы избежать. Да и вообще грамотная навигация при таком скоплении народа становится ценным профессиональным навыком.

Anews делится лайфхаками опытных пассажиров.

Как определить, где откроются двери

Пусть ориентиром для вас на станции служат колонны — как правило, двери вагонов открываются прямо напротив них. Если же будете ждать поезда в межколонном пространстве, то в час пик окажетесь «в хвосте» очереди на посадку.

На станциях другой архитектуры смотрите на край платформы: места, где останавливаются двери, «начищены» чуть ли не до глянца ногами тысяч пассажиров. На некоторых старых станциях платформа даже слегка вытоптана, так что заметны прогибы. А кое-где нанесена разметка.

Как быстрее попасть на эскалатор

Когда при входе на эскалатор скапливается толпа, то стоит держаться левее. Эта часть потока движется быстрее, в основном за счёт тех, кто готов пройтись по ступенькам. Заметьте, народ так привык к установке, что справа стоят, а слева — идут, что даже на подъём, где не так много «пешеходов», мало кто догадывается занимать левую сторону. Это ещё один аргумент в пользу захода слева.

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Если эскалатор на спуск, то уже на подходе к кромке можно сдвинуться вправо, чтобы занять «стоячее» место. Хотя, когда толпа слишком плотная, для вас может не оказаться «зазора», и тогда придётся спускаться на своих двоих.

Как сберечь время и силы при пересадках

Есть целый ряд многолюдных пересадочных станций, где официальные указатели ведут по более длинному и менее комфортному пути. Это делается специально, чтобы не нагружать другие маршруты, которые совпадают с выходами в город или другими переходами.

Например, официальные переходы с «Театральной» на «Площадь Революции» и «Охотный ряд» представляют собой длинные тоннели, которые к тому же в одну сторону идут «в гору».

Лучший вариант — воспользоваться эскалаторами для выхода в город в концах зала: на Площадь Революции и Красную площадь, с одной стороны, и Театральную площадь и улицу Охотный Ряд, с другой. Поднявшись, нужно будет снова проехать на эскалаторе, но теперь вниз к нужным станциям. Этот путь куда комфортнее длинного коридора с пешими лестницами, особенно для нагруженных пассажиров.

Точно так же, через эскалатор на выход в город, можно избежать официального длинного перехода между «Чистыми прудами» и «Тургеневской».

С «Библиотеки имени Ленина» проще перейти на «Арбатскую» и «Александровский сад» по лестнице у головного вагона в центр (над ней нет таблички), чем взбираться по более крутым ступенькам в середине зала и потом идти довольно длинным изогнутым коридором.

Тех, кто переходит, согласно указателям, с «Третьяковской» (с поездов в сторону «Китай-города» и «Марксисткой») на «Новокузнецкую», тоже ждёт длинный изогнутый коридор. Знатоки знают путь проще: перейти по короткой лестнице в центре зала на соседнюю «Третьяковскую», а оттуда направо и в торец — к переходу на «Новокузнецкую», который выведет вас сразу в центр станции.

Жирными красными стрелками обозначены официальный переход (внизу) и более удобный неофициальный

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Как избежать давки в вагонах

Временами даже в часы пик на ключевых станциях можно сесть в полупустые вагоны или во всяком случае обойтись без давки. На Кольцевой линии меньше всего загружены первый и последний — потому что оттуда дольше идти к переходам, расположенным в основном посередине станций. К тому же на многих станциях в начале и конце вдоль платформ идёт длинная сплошная стена, как на «Новослободской».

А вот на радиальных ветках это правило может действовать по утрам, а по вечерам, когда народ, наоборот, устремляется на периферию, поближе к выходам, удобнее пройти в середину состава, которая вполне может быть полупустой.

Как не попасть в «высаживающий» поезд

Не секрет, что поезда не всегда следуют от конечной до конечной. Пассажиров могут высадить на несколько станций раньше, и им останется дожидаться следующего. Если людей много, то получается «двойная» толпа, и не все могут втиснуться.

«Сокольники», «Комсомольская», «Парк Культуры», «Университет» — на Сокольнической

«Партизанская», «Киевская» — на Арбатско-Покровской

«Сокол», «Орехово» — на Замоскворецкой, и т.д. Станции, где регулярно производят промежуточную высадку, есть на каждой линии, например:

Чтобы не сесть в «высаживающий» поезд, успейте заметить табличку в окне машиниста. Если там значится не конечная, то можно смело пропускать, не дожидаясь объявления в вагонах, и садиться в следующий.

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Кстати, на станциях с оборотными тупиками и выездами в депо (схема) есть шанс с комфортом сесть в пустой поезд. Бывалые пассажиры уже знают, когда стоит пропустить заполненный состав, идущий с конечной, и дождаться пустого. Так что если люди на этих станциях почему-то игнорируют прибывший поезд, то имеет смысл подождать вместе с ними.

Как попасть в метро после закрытия

Официально двери на вход запираются в 1 час ночи, но масса людей пишут в сети, что практически беспрепятственно проникают через выходы, успевая на последние поезда. Они отходят с каждой конечной в 1:03. Соответственно, на центральных станциях на последние поезда можно сесть примерно в 1:30. А к противоположным конечным они прибывают около 2 часов ночи.

Переходы на другие станции после 1 часа ночи тоже доступны. Однако эскалаторы на спуск и переходы к станциям отключают, так что по ним придётся идти пешком.

Двери на выход из метро закрываются в 2 часа. Однако работа подземки на этом не заканчивается.