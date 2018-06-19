16 июня на Центральном Московском Ипподроме состоялось одно из главных светских событий летней Москвы — Скачки «Гран-При Радио Monte Carlo».
Светский раут проходит в 15-й раз и не имеет аналогов в России. Это захватывающее состязание скаковых лошадей стало уже традиционным событием, на котором встречаются представители российской элиты: актеры, музыканты, спортсмены, бизнесмены и политики, чтобы узнать, кто же выиграет забег «Гран-при Радио Монте Карло» и получит кубок, изготовленный ювелирным домом Garrard в Лондоне. В этом году гостями мероприятия стали: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Анна Седокова, ЮрКисс, Маша Вебер, Таня Терешина, Сергей Зверев, ВладиМир, группа Фабрика, Сергей Кристовский, Алена Шишкова, Зара, хореограф Алла Сигалова, Дмитрий Маликов, группа Дискотека Авария, Жасмин, Стас Пьеха, режиссер Ирина Миронова, Анна Калашникова, Анастасия Задорожная, Мария Погребняк, Юлия Началова, Константин Андрикопулос с Ольгой Цыпкиной, Алла Вербер, дизайнеры Маша Цигаль, Белла Потемкина и многие другие. В качестве специального гостя мероприятие посетила Софи Элис-Бэкстор, которая поднялась на сцену, чтобы порадовать собравшихся своими хитами.
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Официальным лицом Скачек «Гран-при Радио Monte Carlo» стала певица и телеведущая Елена Север. Вели мероприятие Дмитрий Оленин и Алла Довлатова.
Отличительной чертой Гран-При стало участие звезд в семейном формате. И даже самые юные гости Скачек непременно следуют строгому дресс-коду. Так, в этом году Анна Седокова вышла на красную дорожку вместе со старшей дочерью Алиной Белькевич, которая выбрала для выхода в свет элегантный черный костюм.
Один из самых ярких нарядов продемонстрировала Софи Элис-Бэкстор.
Британская певица выбрала женственное платье с цветочным принтом, но от традиционной для скачек шляпки Софи решила отказаться.
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Особенно отметился светлый летний образ, который выбрала певица Маша Вебер. А Сергей Зверев отдал предпочтение классике. Стилист выбрал для мероприятия серый костюм, а завершил образ широкополой шляпой.
Скачки «Гран-При радио Монте-Карло» вновь подтвердили статус одного из самых элегантных событий летнего сезона, собрав самых ярких представителей светской элиты на Центральном Московском ипподроме.
Подробности смотрите в галерее на официальном сайте Радио Monte Carlo.