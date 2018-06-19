Скачки «Гран-При Радио Monte Carlo»

16 июня на Центральном Московском Ипподроме состоялось одно из главных светских событий летней Москвы — Скачки «Гран-При Радио Monte Carlo».

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Отличительной чертой Гран-При стало участие звезд в семейном формате. И даже самые юные гости Скачек непременно следуют строгому дресс-коду. Так, в этом году Анна Седокова вышла на красную дорожку вместе со старшей дочерью Алиной Белькевич, которая выбрала для выхода в свет элегантный черный костюм.

Один из самых ярких нарядов продемонстрировала Софи Элис-Бэкстор.

Британская певица выбрала женственное платье с цветочным принтом, но от традиционной для скачек шляпки Софи решила отказаться.

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Особенно отметился светлый летний образ, который выбрала певица Маша Вебер. А Сергей Зверев отдал предпочтение классике. Стилист выбрал для мероприятия серый костюм, а завершил образ широкополой шляпой.

Скачки «Гран-При радио Монте-Карло» вновь подтвердили статус одного из самых элегантных событий летнего сезона, собрав самых ярких представителей светской элиты на Центральном Московском ипподроме.