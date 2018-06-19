Неделя книг о Русском музее пройдет в библиотеке №135

В четверг, 21 июня, на базе библиотеки №135 района Марьино стартует неделя книг, посвященная Государственному Русскому музею в Санкт-Петербурге.

— Вы узнаете историю коллекции музея, сможете принять участие в интересных викторинах. Ждем всех желающих, — отметили в администрации учреждения культуры.

Неделя книг, посвященная Государственному Русскому музею в Санкт-Петербурге, будет проходить по двум адресам: улица Перерва, дом 24, строение 2 и улица Донецкая, дом 33. Телефоны для справок: 8 (499) 356-80-60 и 8 (499) 356-07-12 (ап)