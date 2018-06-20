Что делать в Калининграде

В тёплое время года Калининград особенно хорош: весной можно кататься по городу на велосипедах и устраивать пикники в парках, а летом ездить к Балтийскому морю. Здесь гармонично уживаются и советские районы, и живописные бюргерские — с красивыми немецкими домиками. В этом материале мы собрали лучшие места города.

Прогуляйтесь по острову Канта

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Именно там — в самом сердце Калининграда — находится Кафедральный собор и могила Канта. Смело отправляйтесь на остров в первый же день поездки. И да, имейте в виду: это идеальное место — с видом на город и проплывающие мимо корабли — для пикников, игры в фрисби и петанк.

Посетите старинный район в центре города

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Амалиенау — самый красивый исторический район Калининграда. Это единственный район, практически не пострадавший во время войны. Старинные немецкие виллы, улочки, утопающие в зелени, привлекают туристов в любую погоду. Здесь вы найдёте уникальные особняки начала ХХ века. Стоит уделить внимание озеру «Поплавок» (Хлебное озеро), расположенному рядом — там можно покормить лебедей и насладиться природой.

Погоняйте мяч или позанимайтесь йогой в центре города

Позаниматься спортом и воркаутом в комфортных условиях теперь можно в Южном парке и парке имени Юрия Гагарина — там открылись новые площадки. А на острове Канта под эстакадным мостом открылся новый центр стритбола, куда может прийти любой желающий. Для любителей йоги проект «Йога в парке» каждое воскресное утро устраивает бесплатные практики в Парке Победы.

Посетите «хипстерские» кафе

В Калининграде много приятных и модных заведений. Вкусный кофе, например, можно выпить в уютной «Прачечной» — там подают лавандовый раф. Также советуем бар «Ельцин», который находится в здании завода — там готовят вкусные бургеры. А самые вкусные десерты и завтраки можно попробовать в кафе «Круассан».

Проведите день в Светлогорске

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Светлогорск — курортный город с потрясающей природой. Дорога из Калининграда занимает 30—40 минут, добраться можно на машине, автобусе и электричке. Главная достопримечательность и украшение Светлогорска — знаменитая башня Раушена. Весь центр города состоит из красивых немецких особняков. Лучший период для поездки — с середины весны до начала осени. А купальным сезоном считается июль и август, однако вода всё равно остаётся прохладной.

Обязательно посмотрите чудо природы «Танцующий лес»

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Куршская коса более туристическая, нежели Балтийская. Добраться до неё можно на такси, автобусе или на личном автомобиле. Недалеко от Куршской Косы находится удивительный «Танцующий лес». Обязательно стоит увидеть это чудо природы. Учёные до сих пор не могут дать ответ, почему сосны растут подобным причудливым образом. Считается, что здесь особенный микроклимат и особенно свежий воздух.

Попробуйте полюбить стихию

«Янтарный» пляж считается лучшим в России и самым широким экопляжем. Он первым в России получил «Голубой флаг» — это награда, подтверждающая соответствие всем международным стандартам качества и безопасности. Вода здесь прозрачная, однако холодная. Но если вас не останавливает температура, здесь вы влюбитесь в море — суровое и стихийное. Влюбитесь окончательно и бесповоротно.