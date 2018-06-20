«Вести с полей»: все города ЧМ-2018 в прямом эфире

В социальной сети Одноклассники стартовал проект «Вести с полей». Известные блогеры, а также все желающие пользователи будут выкладывать видео и трансляции с эмоциями болельщиков из городов чемпионата мира с хештегом #вестисполей. Автор лучшей трансляции посетит страну, сборная которой победит на ЧМ-2018.

Уже сейчас в ОК доступны трансляции от блогеров с зарубежными болельщиками на Никольской улице в Москве, с празднования победы сборной России в фан-зоне на Воробьевых горах, с фестивалей болельщиков в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также прямые эфиры и видео из Казани, Калининграда и Сочи. В дальнейшем видео появятся и из других городов чемпионата мира.

В частности, видео из своего тура по России в ОК будет публиковать известный блогер Илья Варламов

Присоединиться к проекту могут все желающие пользователи, жители и гости городов чемпионата мира: для этого нужно создать трансляцию в стриминговом приложении OK Live или загрузить видео в ОК с хештегом #вестисполей. Автор лучшего видео по мнению пользователей соцсети сможет поехать в страну, чья сборная выиграет чемпионат мира.

insideok.ru