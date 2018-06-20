Ещё
«Вести с полей»: все города ЧМ-2018 в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

«Вести с полей»: все города ЧМ-2018 в прямом эфире 

Партнерский материал 20 июня 2018
Фото: insideok.ru
В социальной сети Одноклассники стартовал проект «Вести с полей». Известные блогеры, а также все желающие пользователи будут выкладывать видео и трансляции с эмоциями болельщиков из городов чемпионата мира с хештегом #вестисполей. Автор лучшей трансляции посетит страну, сборная которой победит на ЧМ-2018.
Уже сейчас в ОК доступны трансляции от блогеров с зарубежными болельщиками на Никольской улице в Москве, с празднования победы сборной России в фан-зоне на Воробьевых горах, с фестивалей болельщиков в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также прямые эфиры и видео из Казани, Калининграда и Сочи. В дальнейшем видео появятся и из других городов чемпионата мира.
В частности, видео из своего тура по России в ОК будет публиковать известный блогер Илья Варламов.
Присоединиться к проекту могут все желающие пользователи, жители и гости городов чемпионата мира: для этого нужно создать трансляцию в стриминговом приложении OK Live или загрузить видео в ОК с хештегом #вестисполей. Автор лучшего видео по мнению пользователей соцсети сможет поехать в страну, чья сборная выиграет чемпионат мира.
insideok.ru
Все видео можно будет смотреть на специальной витрине в футбольном приложении ОК. Там же доступны результаты и календарь матчей, последние новости ЧМ-2018, составы команд и статистика турнира.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой5
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение