Фестиваль вегетарианской еды на «Винзаводе»

30 июня в центре современного искусства «Винзавод» проведут Московский вегетарианский фестиваль. Событие совместит маркет вегетарианской еды и музыкальный фестиваль под открытым небом.

На двух фудкортах будут кормить растительной едой, а с двух фестивальных сцен будет слышна музыка. Запланирована детская площадка и детские развлечения.

Гости попробуют веганские бургеры, вафли, пиццу, суперфуды, смузи, колбасы, сыры и молоко. На мероприятии выступят спикеры и артисты. Здесь можно будет послушать Патрика Бабумяна, группы «ОдноНо», «Маша и Медведи», «Покров Этно» и другие коллективы.

30 июня, 11:00 — 20:00

10+ лет, Родители

Бесплатно

Центр современного искусства ВИНЗАВОД: Москва, ЦАО, Курская, Чкаловская, Сыромятнический 4-й