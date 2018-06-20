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Что нового можно узнать в столице в эти выходные
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Что нового можно узнать в столице в эти выходные 

Карельские вести 20 июня 2018
Фото: depositphotos.com
Хорошо провести время с семьей, друзьями, а заодно узнать о пользе здорового образа жизни можно будет с 21 по 24 июня в парке «Сокольники», где проходит Московский городской фестиваль здоровья и безопасности.
Фестиваль условно можно разделить на две части: деловую и развлекательную. На «деловой» площадке специалисты расскажут, как сделать работу безопасной и сохранить здоровье на рабочем месте, как бороться со стрессом и профессиональным выгоранием, как распознать первые признаки эмоциональной усталости и оказать помощь самому себе. А также у гостей парка будет возможность отработать навыки оказания первой помощи, которыми должен обладать каждый.
Развлекательная часть откроется зажигательным барабанным шоу и продолжится викторинами, конкурсами, играми по теме безопасного поведения в городе, на дороге, дома и на работе. Особое внимание в рамках фестиваля будет уделено вопросам детской безопасности. Как подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Фестиваль украсят большая анимационная программа и выступления известных артистов, а также спортивный забег и чемпионат по скандинавской ходьбе, которые пройдут по живописному маршруту на территории парка.
Фестиваль «Рискам.NET» ознаменуется и проведением молодежного форума. Это уникальное мероприятие, на единой площадке которого соберутся специалисты, работодатели, студенты, молодежь и подростки. В программе — множество тематических мастер-классов, где молодые люди смогут попрактиковаться в самопрезентации при поиске работы, успешном прохождении собеседования и составлении грамотного резюме.
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