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В Петербурге вход в Летний сад стал платным
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В Петербурге вход в Летний сад стал платным 

Парламентская газета 25 июня 2018
Фото: Парламентская газета
До 27 июня попасть в Летний сад можно только за деньги: чтобы в него войти, нужно купить билет. И недешёвый. Взрослым — 500 рублей, детям и пенсионерам — 200.
Обычно вход в Летний сад бесплатный. Но сейчас в нём проходит фестиваль «Императорские сады России». Когда он закончится, все вернутся на круги своя. В прошлые годы та же история происходила с Михайловским садом, расположенным рядом: раньше фестиваль проходил там. Но в этот раз впервые он проводится в Летнем саду.
«Сейчас он просто полон людей, — рассказала руководитель пресс-службы Русского музея, которому принадлежат и Летний, и Михайловский сады, Алла Бережная. — С начала фестиваля его посетило уже больше 30 тысяч человек, это 7-8 тысяч в день. Такие мероприятия каждый год привлекают огромное количество посетителей».
«Императорские сады России» — это ежегодное мероприятие, на котором флористы и ландшафтные дизайнеры со всего мира показывают, что умеют. В этот раз центральными фигурами фестиваля стали 14 объектов Летнего сада: на украшение фонтанов, аллей и боскет понадобилось 11 тонн живых цветов. Кроме того, каждый день проходят мастер-классы по наполнению флорариумов, научно-развлекательные шоу, театральные представления, модные показы и оркестровые концерты.
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