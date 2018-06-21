Планы на выходные: серфинг, бранчи и музыка

Этим летом Москва живет футболом, но интересные мероприятия найдутся и для тех, кто остался в стороне от спортивного безумия.

Научиться готовить стейк

23 июня в 14:00 в ресторане Black Star Burger PRIME при поддержке компаний S.Meat и Samura состоится кулинарный мастер-класс от известного мясника Японии Нориаки Нумамото. Ассистировать маэстро будет совладелец, идейный вдохновитель Black Star Burger PRIME Юрий Левитас. Нориаки Нумамото — потомственный мясник, поставщик японского императорского двора. Семья мастера десятилетиями выращивает и реализует мраморную говядину вагю. Нумамото-сан искренне любит своё дело, признаваясь, что «работает с вагю как скульптор и главным в разделке мяса считает эстетику». В профессию маэстро пришел еще подростком в возрасте 13 лет и сейчас делится своим мастерством и знаниями с людьми по всему миру. Забронировать участие в мастер-классе можно в ресторане Black Star Burger PRIME в «Европейском».

Заглянуть в мир книжной иллюстрации

В ТДК «Смоленский Пассаж» открылась выставка «Book Heart: мир книжной иллюстрации», в рамках которой представлены 150 оригинальных рисунков к самым популярным и любимым сказкам. Экспозицию выставки составляют наиболее запоминающиеся и красочные иллюстрации к сказкам «Золушка», «Щелкунчик», «Алиса в стране Чудес», «Снежная Королева», «Маленький Принц», «Дюймовочка», «Красная Шапочка», «Красавица и Чудовище» и многим другим. Особое почетное место в экспозиции выставки занимают работы классиков зарубежной иллюстрации, среди которых Кинуко Крафт, Барри Мозер, Джулия Сарда, Мануэла Адреани, Роберто Инноченти, Арлен Грастон, которые приняли приглашение к участию в выставке и предоставили нам оригинальные авторские рисунки к сказкам. Выставка продлится до 1 сентября.

Съесть итальянский бранч

24 июня в ресторане BUONO состоится заключительный в этом сезоне воскресный бранч. Для гостей традиционно будет представлен щедрый шведский стол, состоящий из классики итальянской гастрономии — национальных блюд, приготовленных по рецептам итальянского шеф-повара Кристиана Лоренцини. Взрослые и дети смогут попробовать традиционные брускетты, салаты, несколько видов супов, пиццу из дровяной печи, пасту и, конечно, горячее. Не обойдется и без большого выбора сладостей. Детям это воскресенье запомнится интересной развлекательной программой. Маленькие гости BUONO почувствуют себя героями интерактивной музыкальной сказки «Лебединое озеро»: увидят кукольный спектакль, научатся играть на кастаньетах, маракасах и колокольчиках, а потом превратятся в лебедей и станцуют Вальс цветов под всемирно известные произведения Петра Чайковского

Послушать музыку

23 июня в Зеленом театре ВДНХ пройдет концерт Ильи Бешевли. Музыка Ильи находит искренний отклик среди совершенно разных поколений, она наполнена экспрессией и драмой, легкостью и романтизмом. Композиции Бешевли отличает новаторский подход и легкость восприятия, именно поэтому они часто звучат в кино.

Освоить серф

23 июня на базе отдыха «Акватория лета» в Завидово пройдет первый из серии бесплатных мастер-классов по виндсерфингу от одной из сильнейших представительниц мирового фристайла и большой любительницы волн Ольги Раскиной. Кроме того, на берегу будут проходить тренировки Quiksilver Go Longboard. Профессиональный инструктор научит кататься на лонгбордах красиво и стильно, у всех желающих также будет возможность протестировать различные виды досок от магазина Boardriders — классические и короткие лонгборды, карверы и penny. Начало в 11 утра.

Узнать о молодежной униформе

В Музее Москвы открылась выставка «Молодежные „униформы“ Москвы». Это рассказ о стиле жизни и визуальной эстетике московских субкультур 1980-1990-х годов. В экспозиции собраны яркие приметы молодежного облика времен заката советской эпохи и начала новой России: от байкеров, битломанов и рокеров до панков, металлистов, готов и растаманов. Современные художники, переосмысливая опыт прошлого, предлагают на суд зрителя возможные современные молодежные униформы. Посмотреть выставку можно до 20 августа.

Попробовать чемпионский бургер

В центре Москвы, на Тверской улице, открылся BUD Hotel. На протяжении всего ЧМ-2018 обновленное пространство известного отеля Intercontinental станет местом притяжения гостей бренда и мировых звезд, для которых подготовлена широкая программа развлечений, изысканная кухня, спа с эксклюзивными программами и специально созданное футбольное меню. На 12-м этаже отеля расположен BUD Loft, на территории которого пройдет серия из ярких вечеринок, а в уникальной зоне BUD Studios блогеры смогут воспользоваться самыми последними технологиями для создания, обработки и продвижения своего контента. Специально для гостей BUD Hotel шеф-повар Диего Буик из Нидерландов создал особенный бургер, возможность попробовать который будет только в BUD Hotel и только в период Чемпионата.

Встретиться с теми, кто важен

За чашкой кофе, разумеется. В обновленном NESCAFÉ Gold все проработано до мелочей. Новый фирменный стиль невозможно с чем-то перепутать или не заметить. Стеклянная банка формы мягкого квадрата — это строгие и одновременно смягченные линии, которые олицетворяют модную простоту и элегантный шик. Банка и крышка выполнены в уникальном цвете матового золота, на который сложно не обратить внимание.