Уловки отелей, заставляющие вас тратить больше

Отправляясь на отдых или останавливаясь в отеле по делу, каждый желает получить комфортные условия и достойное обслуживание. Однако многие подобные места идут на различные ухищрения и уловки, чтобы вынудить клиента платить больше.

Цена

На стоимость номера в отеле сильно влияют такие факторы, как его расположение и имя. Нередко человек просто переплачивает за бренд, а не за условия. В стороне от основных маршрутов можно найти не менее достойное, но гораздо более доступное место для ночлега.

Мини-бар

По правилам, горничные на регулярной основе должны проверять продукты в мини-баре на годность, однако нередко они просто забывают следить за сроками. Чтобы не отравиться, лучше не забывать смотреть на дату производства и сроки хранения перед употреблением.

Отзывы

Нередко хорошие отзывы от «довольных клиентов» могут убедить человека вселиться в отель. Вот только писать их могут на заказ или непосредственно сотрудники, поднимая рейтинг места. Лучше находить советы на форумах или следовать рекомендациям знакомых, уже успевших побывать в том или ином месте.

Прачечные

Опытные путешественники рекомендуют не сдавать дорогие вещи в прачечную при отеле, поскольку там о них не будут заботиться с должной ответственностью. В частности, одежду могут прожечь, повредить, растянуть или даже заменить на более дешевую. Если есть необходимость в химчистке, лучше найти ту, что работает вне гостиницы.

Глазок

Весьма нередко в отелях глазок можно использовать в обе стороны, а значит снаружи легко рассмотреть, что происходит внутри. Фиксировались случаи, когда в глазок даже встраивали скрытые камеры. При въезде лучше проверить глазок или даже заклеить его обычной бумажкой.

Персонал

При путешествиях лучше не вступать в конфликт с персоналом отеля, будь то горничная или администрация. Есть риск, что ваше пребывание в этом месте окажется не самым приятным, к примеру, обеспечено несвежее белье, плохой сервис и некачественная уборка номера. Лучше проявлять дружелюбие при вселении и демонстрировать по отношению к работникам гостиницы уважение, а не воспринимать их как прислугу.

Скидочные карты

Многие отели предлагают клиентам особые дисконтные карты, которые можно использовать в ресторане при гостинице или в магазинах-партнерах. Вот только на деле это просто уловка, вынуждающая гостя идти именно в эти места в надежде сэкономить, хотя услуги и товары там не обойдутся дешевле, и очевидной выгоды вы не заметите.