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В Михайловском замке в Петербурге пройдет выставка художников из КНР
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В Михайловском замке в Петербурге пройдет выставка художников из КНР 

АиФ Санкт-Петербург 22 июня 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Михайловском замке в Санкт-Петербурге открывает выставка современных китайских художников, сообщают в пресс-службе Русского музея.
В рамках экспозиции представят не только популярных авторов, но и пока малоизвестных в Европе творцов. Художники обращаются к архаичным техникам и материалам. В результате этого стирается грань между традиционным и современным пониманием искусства.
Посетители смогут увидеть живопись китайской тушью и работы на рисовой бумаге. Выставка будет открыта с 25 июня по 23 июля.
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