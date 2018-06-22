В Михайловском замке в Петербурге пройдет выставка художников из КНР

В Михайловском замке в Санкт-Петербурге открывает выставка современных китайских художников, сообщают в пресс-службе Русского музея.

В рамках экспозиции представят не только популярных авторов, но и пока малоизвестных в Европе творцов. Художники обращаются к архаичным техникам и материалам. В результате этого стирается грань между традиционным и современным пониманием искусства.

Посетители смогут увидеть живопись китайской тушью и работы на рисовой бумаге. Выставка будет открыта с 25 июня по 23 июля.