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Назван город с самыми дешевыми хостелами
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Назван город с самыми дешевыми хостелами 

360tv.ru 22 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Наиболее выгодные цены на проживание в хостелах зафиксированы в Перми. Там сутки стоят в среднем 416 рублей, согласно исследованию, составленному экспертами сервиса OneTwoTrip.
Тройку городов с самыми дорогими хостелами традиционно возглавила Москва. Средняя стоимость проживания здесь составляет около 640 рублей в сутки. Следом за ней идет Санкт-Петербург (585 рублей). Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, переночевать в котором обойдется в среднем в 542 рубля.
В выборку вошли 1200 объектов с проживанием в общих комнатах. Хостелы, которые сдают одно— или двухместные номера, не рассматривались.
По словам директора гостиничного направления OneTwoTrip Максима Карауша, туристы обычно выбирают хостелы с целью экономии: «Средняя стоимость ночи проживания в хостелах в России почти в пять раз ниже гостиниц».
Он добавил, что цены могут сильно варьироваться. На них, в первую очередь, влияет ремонт, наличие кондиционеров и хорошей мебели, а также ряд удобств, как например игровые приставки в общей зоне или бесплатный прокат самокатов.
Благодаря дешевизне популярность хостелов постоянно растет, и эксперты ожидают сохранение этой тенденции в будущем, заключил Карауш.
В преддверии чемпионата мира‐2018 по футболу в городах, где пройдут матчи, стали открываться новые виды гостиниц — поштелы. В России в настоящий момент насчитывается около 100 таких отелей.
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