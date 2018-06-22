Назван город с самыми дешевыми хостелами

Наиболее выгодные цены на проживание в хостелах зафиксированы в Перми. Там сутки стоят в среднем 416 рублей, согласно исследованию, составленному экспертами сервиса OneTwoTrip.

Тройку городов с самыми дорогими хостелами традиционно возглавила Москва. Средняя стоимость проживания здесь составляет около 640 рублей в сутки. Следом за ней идет Санкт-Петербург (585 рублей). Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, переночевать в котором обойдется в среднем в 542 рубля.

В выборку вошли 1200 объектов с проживанием в общих комнатах. Хостелы, которые сдают одно— или двухместные номера, не рассматривались.

По словам директора гостиничного направления OneTwoTrip Максима Карауша, туристы обычно выбирают хостелы с целью экономии: «Средняя стоимость ночи проживания в хостелах в России почти в пять раз ниже гостиниц».

Он добавил, что цены могут сильно варьироваться. На них, в первую очередь, влияет ремонт, наличие кондиционеров и хорошей мебели, а также ряд удобств, как например игровые приставки в общей зоне или бесплатный прокат самокатов.

Благодаря дешевизне популярность хостелов постоянно растет, и эксперты ожидают сохранение этой тенденции в будущем, заключил Карауш.

В преддверии чемпионата мира‐2018 по футболу в городах, где пройдут матчи, стали открываться новые виды гостиниц — поштелы. В России в настоящий момент насчитывается около 100 таких отелей.