На месте съемок «Иглы» установили памятник Цою

21 июня этого года, в день рождения лидера группы «Кино», состоялось торжественное открытие монумента легендарному музыканту в городе Алматы.

Установить скульптуру планировали еще в прошлом году, но по ряду причин сделать этого не смогли. В этом году все сложилось, и фигура Виктора Цоя в полный рост появилась на улице Тулебаева, где проходили съемки финальной сцены фильма «Игла», в котором снимался артист.

Авторы скульптуры отмечают, что это первый полноростовой памятник музыканту, который сделан в полный рост.

Бронзовый Цой словно идет по улице, держа в руках зажигалку (некая отсылка к финальной сцене фильма и песне «Пачка сигарет) и как бы „сливаясь“ с потоком прохожих.