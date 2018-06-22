На месте съемок «Иглы» установили памятник Цою 

21 июня этого года, в день рождения лидера группы «Кино», состоялось торжественное открытие монумента легендарному музыканту в городе Алматы.
Установить скульптуру планировали еще в прошлом году, но по ряду причин сделать этого не смогли. В этом году все сложилось, и фигура Виктора Цоя в полный рост появилась на улице Тулебаева, где проходили съемки финальной сцены фильма «Игла», в котором снимался артист.
Авторы скульптуры отмечают, что это первый полноростовой памятник музыканту, который сделан в полный рост.
Бронзовый Цой словно идет по улице, держа в руках зажигалку (некая отсылка к финальной сцене фильма и песне «Пачка сигарет) и как бы „сливаясь“ с потоком прохожих.
Побывавшие на открытии монумента зрители, среди которых был и гитарист группы „Кино“ Юрий Каспарян, отмечают, что словно попали в 80-е годы: на улице были установлены скамейки и фонари в стиле того времени.