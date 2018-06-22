Москвичи смогут переждать жару в «Комнатах прохлады»

Более 300 «Комнат прохлады» открылось на территории столицы. В Черемушках «Комнатой прохлады» можно воспользоваться в территориальном центре социального обслуживания «Зюзино» филиал «Черемушки», который находится на улице Наметкина, дом 9. Телефон для справок: 8 (495) 718-31-44.

Для посетителей там установили кулеры, гости могут посмотреть телевизор, почитать книги или поиграть в настольные игры. Помещения оборудованы кондиционерами. Они работают по графику учреждений с 9:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 18:45 в пятницу. В субботу комнаты работают до 16:00.

Добавим, что социальные работники проводят регулярный мониторинг состояния здоровья и самочувствия жителей, состоящих на надомном социальном обслуживании. Граждане предупреждаются о необходимости принятия профилактических мер по снижению негативных последствий жары, в том числе подготовлены информационные буклеты с такими рекомендациями.