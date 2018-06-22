Петербург через 85 лет

С 20 июня по 15 июля в ЦВЗ «Манеж» проходит уникальная выставка «Петербург — 2103». «Петербург 2103» — выставка о настоящем, прошлом и будущем Петербурга.

Организаторы проекта предлагают гостям непривычный взгляд на Санкт-Петербург как на мегаполис в процессе создания.

Посетителям выставки предлагают задуматься: как развивался Петербург? Почему именно так? Что ждёт его в будущем? И предлагают версии будущего города, рожденные из разных предпосылок — как художественных, так и исследовательских.

Экпозиция поделена на 4 секции: — Проект Петербург (Прошлое). История Северной столицы представлена хронологически в 10 частях.

— Сумерки Петербурга (Настоящее). Мультимедийная инсталляция представляет строящийся город как новое, иррациональное средневековье.

— Игра «Построй свой город». Гости смогут оказаться в роли девелоперов и выберут стратегию развития мегаполиса.

— Visions (Будущее). Есть ли в новом тысячелетии место «муравейникам» и выживет ли исторический центр в эпоху виртуальной реальности?…

Выставка познакомит гостей с самыми смелыми вариантами сценариев будущего, авторами которых выступят Ila Beka&Loise Lemoine, Сергей Чобан , Архитектурное бюро «Космос», Благотворительный фонд «Ночлежка», Архитектурная мастерская Витрувий и сыновья, художественная группа Curiosity Media lab, художественная группа 404.zero, художественная группа Stain.

Организует выставку университет ИТМО, руководит проектом Михаил Климовский.