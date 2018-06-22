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Петербург через 85 лет
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Петербург через 85 лет 

АСН-Инфо 22 июня 2018
Фото: АСН-Инфо
С 20 июня по 15 июля в ЦВЗ «Манеж» проходит уникальная выставка «Петербург — 2103». «Петербург 2103» — выставка о настоящем, прошлом и будущем Петербурга.
Организаторы проекта предлагают гостям непривычный взгляд на Санкт-Петербург как на мегаполис в процессе создания.
Посетителям выставки предлагают задуматься: как развивался Петербург? Почему именно так? Что ждёт его в будущем? И предлагают версии будущего города, рожденные из разных предпосылок — как художественных, так и исследовательских.
Экпозиция поделена на 4 секции: — Проект Петербург (Прошлое). История Северной столицы представлена хронологически в 10 частях.
— Сумерки Петербурга (Настоящее). Мультимедийная инсталляция представляет строящийся город как новое, иррациональное средневековье.
— Игра «Построй свой город». Гости смогут оказаться в роли девелоперов и выберут стратегию развития мегаполиса.
— Visions (Будущее). Есть ли в новом тысячелетии место «муравейникам» и выживет ли исторический центр в эпоху виртуальной реальности?…
Выставка познакомит гостей с самыми смелыми вариантами сценариев будущего, авторами которых выступят Ila Beka&Loise Lemoine, Сергей Чобан, Архитектурное бюро «Космос», Благотворительный фонд «Ночлежка», Архитектурная мастерская Витрувий и сыновья, художественная группа Curiosity Media lab, художественная группа 404.zero, художественная группа Stain.
Организует выставку университет ИТМО, руководит проектом Михаил Климовский.
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