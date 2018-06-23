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В июле стартует 8-й Китайский театральный фестиваль для детей и юношества
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В июле стартует 8-й Китайский театральный фестиваль для детей и юношества 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 23 июня /Синьхуа/ — 8-й Китайский театральный фестиваль для детей и юношества пройдет в китайской столице с 14 июля по 25 августа с.г.
В рамках фестиваля, рассчитанного на 43 дня, на сцену выйдут 38 театральных коллективов с пяти континентов, которые покажут 229 спектаклей, сообщили в Детском художественном театре Китая.
Кроме спектаклей во время проведения фестиваля пройдут семинары и другие мероприятия, связанные с театром.
Более того, зрители увидят первое выступление Ассоциации детских и юношеских театров БРИКС, а Международная ассоциация театров для детей и юношества организует творческую встречу во время фестиваля. -0-
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