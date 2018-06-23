В июле стартует 8-й Китайский театральный фестиваль для детей и юношества

Пекин, 23 июня / Синьхуа / — 8-й Китайский театральный фестиваль для детей и юношества пройдет в китайской столице с 14 июля по 25 августа с.г.

В рамках фестиваля, рассчитанного на 43 дня, на сцену выйдут 38 театральных коллективов с пяти континентов, которые покажут 229 спектаклей, сообщили в Детском художественном театре Китая.

Кроме спектаклей во время проведения фестиваля пройдут семинары и другие мероприятия, связанные с театром.