В июле стартует 8-й Китайский театральный фестиваль для детей и юношества 

Пекин, 23 июня /Синьхуа/ — 8-й Китайский театральный фестиваль для детей и юношества пройдет в китайской столице с 14 июля по 25 августа с.г.
В рамках фестиваля, рассчитанного на 43 дня, на сцену выйдут 38 театральных коллективов с пяти континентов, которые покажут 229 спектаклей, сообщили в Детском художественном театре Китая.
Кроме спектаклей во время проведения фестиваля пройдут семинары и другие мероприятия, связанные с театром.
Более того, зрители увидят первое выступление Ассоциации детских и юношеских театров БРИКС, а Международная ассоциация театров для детей и юношества организует творческую встречу во время фестиваля. -0-