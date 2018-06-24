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В Петербурге открылась выставка портретов мировых звёзд футбола
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В Петербурге открылась выставка портретов мировых звёзд футбола 

RT на русском 24 июня 2018
В петербургском музее Российской академии художеств проходит выставка «Подобно богам». На ней представлены более 40 портретов звёзд мирового футбола, таких как Зинедин Зидан, Златан Ибрагимович, Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие.
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